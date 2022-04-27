СМИ: Ferrari понизила Леклеру мощность мотора в Имоле

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После трех этапов, где команда из Маранелло была или однозначно сильнейшей, или как минимум на одном уровне с Red Bull, уик-энд на домашней трассе Энцо и Дино Феррари стал для нее ушатом холодной воды.

Карлос Сайнс разбил машину в квалификации, и потом попал в аварию на старте главной гонки, а лидер сезона Шарль Леклер из-за износа шин не удержал победу в спринте, после чего ошибся в погоне за Серхио Пересом и даже не попал на подиум в воскресенье.

При этом самым тревожным сигналом стало именно отставание в скорости. До этого, в Бахрейне, Джидде и Австралии, у алых F1-75 подобных проблем не возникало.

Однако, как написали после Гран При итальянские медиа, в этот раз Ferrari стала жертвой синоптиков: после того, как еще до старта этапа на машину Карлоса Сайнса по соображениям предосторожности поставили новую силовую установку с обновленной гибридной частью, мотор Леклера ради снижения риска решено было перевести в режим пониженной мощности.

Так как прогноз погоды обещал дождь, в команде решили, что на сырой трассе разница в лошадиных силах не будет иметь столь серьезного значения. Однако, вопреки прогнозам, весь спринт и большая часть главной гонки прошли по сухому асфальту.

Из-за этого Шарль терял на каждом круге как минимум 0,1 секунды. Возможно, это не так много, но даже такая разница при преследовании соперника может стать существенной.

Сама команда – что, впрочем, логично – никак не отреагировала на эти публикации.