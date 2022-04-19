СМИ: Ferrari отказала Сайнсу в двухлетнем контракте

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Источники немецкого издания F1 Insider раскрывают подробности переговоров между Карлосом Сайнсом и Ferrari о продлении контракта, который истекает в конце этого сезона.

Так, испанец требует от команды двухлетний контракт, но в Скудерии на это не согласны. Вместо этого ему предлагают контракт на год с возможностью его продления еще на год в случае успешного выступления.

Причины такой позиции Ferrari в том, что итальянская команда хочет оставить для себя возможность сменить пилота уже с 2023 года. Речь идет о шансе приглашении на место Сайнса Мика Шумахера, что было бы хорошо с коммерческой точки зрения.

Напомним, что Мик является сыном Михаэля Шумахера, человека, с именем которого связаны последние самые громкие успехи Ferrari и который до сих пор очень популярен у болельщиков итальянской команды.

Для этого, впрочем, самому Мику Шумахеру нужно улучшить свои результаты. В первых гонках нового сезона он был медленнее своего нового напарника по Haas Кевина Магнуссенна который и сам не считался пока топ-пилотом.