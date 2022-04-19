Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Глава Alpine: Мы проигрываем не из-за моторов Следующая / Алонсо признал: в этом сезоне чемпионом ему не быть
Формула 1 Новости

СМИ: Ferrari отказала Сайнсу в двухлетнем контракте

Скудерия настаивает на однолетнем контракте с испанцем с опционом продления еще на один год

Автор:
, Редактор
СМИ: Ferrari отказала Сайнсу в двухлетнем контракте
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Источники немецкого издания F1 Insider раскрывают подробности переговоров между Карлосом Сайнсом и Ferrari о продлении контракта, который истекает в конце этого сезона.

Так, испанец требует от команды двухлетний контракт, но в Скудерии на это не согласны. Вместо этого ему предлагают контракт на год с возможностью его продления еще на год в случае успешного выступления.

Причины такой позиции Ferrari в том, что итальянская команда хочет оставить для себя возможность сменить пилота уже с 2023 года. Речь идет о шансе приглашении на место Сайнса Мика Шумахера, что было бы хорошо с коммерческой точки зрения.

Напомним, что Мик является сыном Михаэля Шумахера, человека, с именем которого связаны последние самые громкие успехи Ferrari и который до сих пор очень популярен у болельщиков итальянской команды.

Для этого, впрочем, самому Мику Шумахеру нужно улучшить свои результаты. В первых гонках нового сезона он был медленнее своего нового напарника по Haas Кевина Магнуссенна который и сам не считался пока топ-пилотом.

Читайте также:
Поделились
Глава Alpine: Мы проигрываем не из-за моторов
Предыдущая новость

Глава Alpine: Мы проигрываем не из-за моторов
Следующая новость

Алонсо признал: в этом сезоне чемпионом ему не быть

Алонсо признал: в этом сезоне чемпионом ему не быть
Больше от
Сергей Иванов
Леб подтвердил участие в Ралли Португалии Ралли Португалия
WRC

Леб подтвердил участие в Ралли Португалии

Вольф поддержал Зайдля в критике Haas. Но осторожно
Формула 1

Вольф поддержал Зайдля в критике Haas. Но осторожно

Алонсо признал: в этом сезоне чемпионом ему не быть Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Алонсо признал: в этом сезоне чемпионом ему не быть

Карлос Сайнс Больше от
Карлос Сайнс
Ральф Шумахер: Сайнс понимает, что он не в приоритете в Ferrari Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Ральф Шумахер: Сайнс понимает, что он не в приоритете в Ferrari

Бинотто: Никто не запрещает Леклеру и Сайнсу бороться Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Бинотто: Никто не запрещает Леклеру и Сайнсу бороться

Сайнс рассказал, что ему помешало попасть в топ-5 по итогам квалификации Гран При Австралии
Формула 1

Сайнс рассказал, что ему помешало попасть в топ-5 по итогам квалификации

Ferrari Больше от
Ferrari
Источник: Ferrari обновит силовые установки уже в Майами
Формула 1

Источник: Ferrari обновит силовые установки уже в Майами

Вильнев рассказал о серьезной проблеме Red Bull
Формула 1

Вильнев рассказал о серьезной проблеме Red Bull

Главный босс Ferrari напомнил команде об угрозе поражения
Формула 1

Главный босс Ferrari напомнил команде об угрозе поражения

Самое важное:

Директор Renault: В 2020-м компания собиралась уйти из Формулы 1
Формула 1 Формула 1

Директор Renault: В 2020-м компания собиралась уйти из Формулы 1

Перес: Если гонок станет еще больше, то я уйду из Ф1
Формула 1 Формула 1

Перес: Если гонок станет еще больше, то я уйду из Ф1

Марко подколол Aston Martin: Глупо переманивать людей и просто надеяться на успех
Формула 1 Формула 1

Марко подколол Aston Martin: Глупо переманивать людей и просто надеяться на успех

Поребрики в Имоле станут проблемой для новых машин Ф1?
Формула 1 Формула 1

Поребрики в Имоле станут проблемой для новых машин Ф1?

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.