СМИ: Ferrari не сможет решить проблемы с машиной до начала тестов

На прошлой неделе авторитетный итальянский журналист Лео Туррини написал, что результаты аэродинамических испытаний нового болида Ferrari, созданного для сезона 2020 года, разочаровали инженеров. Теперь немецкое издание Auto Bild утверждает, что нашло подтверждение этой информации и что проблемы Скудерии могут быть более значительными.

Издание ссылается на «авторитетный источник» в самой команде. Предполагается, что проблема связана с конструкцией передней части машины. Новое переднее крыло справляется со своей непосредственной задачей, однако при этом негативно влияет на протекание воздушных потоков вдоль всего корпуса гоночного автомобиля. Исправить эту ошибку будет очень сложно, учитывая, что новый симулятор команды не будет готов к началу сезона. Предполагается, что Скудерия не успеет решить проблему к началу февральских тестов, а возможно и к старту сезона.

В прошлом году конструкторы Ferrari сделали ставку на снижение лобового сопротивления, но пожертвовали прижимной силой. Это дало красным машинам лучшую максимальную скорость, но стало недостатком в поворотах и в итоге привело к поражению в чемпионате.

В 2020 году инженеры Скудерии решили сделать болиды похожими на машины Red Bull. Однако выбранный угол атаки переднего крыла вызвал проблемы с аэродинамикой всего болида в целом.