СМИ: Ferrari не смогла увести важного сотрудника у RBR. А у Mercedes – смогла
По информации итальянских медиа, Скудерия нацеливалась на Пьера Ваша, который является правой рукой Эдриана Ньюи, но в Red Bull нашли возможность удержать его новым контрактом
Так как быстрая машина уже долгое время остается в Формуле 1 главным инструментом успеха, команды ведут напряженную борьбу за тех, кто умеет их создавать. И главной целью «хедхантеров» после смены регламента, без сомнений, остается Red Bull Racing.
Пример главы отдела аэродинамики Дэна Феллоуза, который перешел в Aston Martin и помог вывести отстающую команду в группу лидеров пелотона, наглядно иллюстрирует эффективность такого подхода.
В последнее время в гоночных СМИ – особенно тех, что имеют инсайдеров в Ferrari – стали циркулировать слухи, будто Скудерия всерьез нацелилась увести из Милтон-Кинса Пьера Ваша. В должности технического директора тот фактически является правой рукой Эдриана Ньюи.
Звучали предположения, будто две команды ведут торг вокруг толкового конструктора, причем Ferrari пытается сделать его переход частью сделки по трансферу Лорана Мекиса в AlphaTauri.
Однако для Red Bull, которая и так лишилась за последнее время нескольких ведущих специалистов, такая потеря стала бы очень серьезной. Так что команда предложила Вашу новый контракт – его условия неизвестны, но француз принял их и согласился остаться на прежнем месте.
Пьер Ваш, технический директор Red Bull Racing
Фото: Motorsport Images
Однако Скудерии все же удалось добиться кадровых успехов. Сетевое издание Formu1a.uno сообщило, что после долгих переговоров команда смогла заручиться услугами Лоика Серры из Mercedes.
В Брэкли 51-летний француз был ведущим специалистом по подвеске, динамике машины и поведению резины. Он пришел в Mercedes в 2010 году, а с 2019-го занял пост главного инженера. Прежде он работал в Michelin и BMW Sauber.
Хотя Серру сложно сравнить по калибру с Вашем, для Ferrari это все равно ценное приобретение, учитывая постоянные проблемы команды с шинами в последнее время.
При этом пока нет точной информации, когда именно Лоик сможет начать работу в Маранелло.
Подиум: Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1, победитель гонки, и инженер Лоик Серра
Фото: Sutton Images
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