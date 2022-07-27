СМИ: Ferrari не поддержит смену регламента в пользу Mercedes
Скудерия является единственной командой в чемпионате с правом вето
Журналисты издания Auto Motor und Sport в своем свежем ролике на Youtube утверждают со ссылкой на свои источники, что команда Ferrari присоединится к Red Bull и не поддержит предложения по изменения регламента на 2023 год. Правки касались предоставления командам возможностей по борьбе с «козлением».
Речь идет об эффекте, который возникает из-за аэродинамических особенностей болидов 2022 года. Не вдаваясь в технические подробности отметим, что из-за того, что теперь основная часть прижимной силы генерируется под днищем болидов, на скорости возникает паразитная вертикальная раскачка, которая из-за схожести с типом прыжков горных козлов называется «козлением».
Этому эффекту подвержены болиды всех без исключения команд, но в разной степени. Собственно, в 2022 году команды разделились по двум типам концепций при постройке своих машин.
Первые сделали ставку именно на граунд-эффект и прижим, формируемый под днищем. Для того им потребовалось максимально занизить дорожный просвет. Самым экстремальным примером такой концепции является как раз болид Mercedes W13.
Вторые, напротив, увеличили дорожный просвет и компенсировали потерю прижимной силы под днищем за счет развитых понтонов и системы «двойного днища». По такому пути пошли как раз лидеры нынешнего чемпионата: Ferrari и Red Bull.
Так вот, по мнению Red Bull и Ferrari, действующая редакция правил вполне позволяет справиться с «козлением». И Mercedes по справедливости нужно менять концепцию своих болидов, а не добиваться изменения в регламенте. Напомним, что у Ferrari на такой случай есть право вето, которым Скудерия, впрочем, фактически не пользуется.
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