Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Марко: У Red Bull будут обновления. И штрафы за замену моторов Следующая / Раскрыто: Porsche выкупит 50% Red Bull Racing
Формула 1 Новости

СМИ: Ferrari не поддержит смену регламента в пользу Mercedes

Скудерия является единственной командой в чемпионате с правом вето

Автор:
, Редактор
СМИ: Ferrari не поддержит смену регламента в пользу Mercedes
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Журналисты издания Auto Motor und Sport в своем свежем ролике на Youtube утверждают со ссылкой на свои источники, что команда Ferrari присоединится к Red Bull и не поддержит предложения по изменения регламента на 2023 год. Правки касались предоставления командам возможностей по борьбе с «козлением».

Речь идет об эффекте, который возникает из-за аэродинамических особенностей болидов 2022 года. Не вдаваясь в технические подробности отметим, что из-за того, что теперь основная часть прижимной силы генерируется под днищем болидов, на скорости возникает паразитная вертикальная раскачка, которая из-за схожести с типом прыжков горных козлов называется «козлением».

Этому эффекту подвержены болиды всех без исключения команд, но в разной степени. Собственно, в 2022 году команды разделились по двум типам концепций при постройке своих машин.

Первые сделали ставку именно на граунд-эффект и прижим, формируемый под днищем. Для того им потребовалось максимально занизить дорожный просвет. Самым экстремальным примером такой концепции является как раз болид  Mercedes W13.

Вторые, напротив, увеличили дорожный просвет и компенсировали потерю прижимной силы под днищем за счет развитых понтонов и системы «двойного днища». По такому пути пошли как раз лидеры нынешнего чемпионата: Ferrari и Red Bull.

Так вот, по мнению Red Bull и Ferrari, действующая редакция правил вполне позволяет справиться с «козлением». И Mercedes по справедливости нужно менять концепцию своих болидов, а не добиваться изменения в регламенте. Напомним, что у Ferrari на такой случай есть право вето, которым Скудерия, впрочем, фактически не пользуется.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Марко: У Red Bull будут обновления. И штрафы за замену моторов
Предыдущая новость

Марко: У Red Bull будут обновления. И штрафы за замену моторов
Следующая новость

Раскрыто: Porsche выкупит 50% Red Bull Racing

Раскрыто: Porsche выкупит 50% Red Bull Racing
Больше от
Сергей Иванов
Марко: У Red Bull будут обновления. И штрафы за замену моторов Гран При Франции
Формула 1

Марко: У Red Bull будут обновления. И штрафы за замену моторов

Ферстаппен признал: Я не заслуживаю стольких очков Гран При Франции
Формула 1

Ферстаппен признал: Я не заслуживаю стольких очков

Риккардо: Дайте мне нормальную машину, и я буду побеждать
Формула 1

Риккардо: Дайте мне нормальную машину, и я буду побеждать

Самое важное:

Раскрыто: Porsche выкупит 50% Red Bull Racing
Формула 1 Формула 1

Раскрыто: Porsche выкупит 50% Red Bull Racing

Официального подтверждения нет до сих пор, но детали предстоящей сделки удалось отыскать в юридических документах

СМИ: Ferrari не поддержит смену регламента в пользу Mercedes
Формула 1 Формула 1

СМИ: Ferrari не поддержит смену регламента в пользу Mercedes

Скудерия является единственной командой в чемпионате с правом вето

Марко: У Red Bull будут обновления. И штрафы за замену моторов
Формула 1 Формула 1

Марко: У Red Bull будут обновления. И штрафы за замену моторов

Советник команды намекнул, что Максу Ферстаппену не избежать старта с конца решетки

Ферстаппен признал: Я не заслуживаю стольких очков
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен признал: Я не заслуживаю стольких очков

По мнению лидера чемпионата, его положение в турнирной таблице не отражает реальную расстановку сил

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.