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Формула 1 / Новость

СМИ: Ferrari готова снизить лимит расходов

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СМИ: Ferrari готова снизить лимит расходов
Автор:
, Главный редактор
4 апр. 2020 г., 08:27

В ближайший понедельник должна состояться очередная телеконференция с участием глав команд Ф1. Не исключено, что на ней будут согласованы новые антикризисные меры

Со следующего года команды, выступающие в чемпионате мира Формула 1, не должны тратить больше 175 миллионов долларов в год (впрочем, ряд статей расходов – к примеру, зарплаты пилотов – не подпадают под эти ограничения). Однако многие коллективы считают такое ограничение слишком мягким – и лоббируют более радикальные варианты. Пандемия коронавируса в этой ситуации сыграла командам-середнякам на руку: отмена весенних гонок неизбежно ведет к сложной финансовой ситуации – и руководство команд позиционирует введение более жесткого ограничения на расходы как способ спасти коллективы от банкротства.

На этой неделе появилась информация, что небольшие команды выступают с предложением уже в следующем году ограничить затраты суммой в 100 миллионов долларов. Более богатые и успешные «конюшни» изначально отнеслись к этому без особого энтузиазма – такой лимит может заставить их уволить часть персонала.

В ближайший понедельник эта тема будет обсуждаться на очередной видеоконференции с участием представителей всех команд Ф1. Еще в четверг эксперты были уверены, что Ferrari не согласится ни с радикальным предложением небольших коллективов, ни с компромиссным вариантом в 150 миллионов долларов. Однако вчера вечером издание F1-Insider со ссылкой на свои источники сообщило, что Ferrari (наряду с Red Bull, о позиции которой стало известно ранее) готовы поддержать последнее предложение.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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