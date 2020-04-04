СМИ: Ferrari готова снизить лимит расходов

Со следующего года команды, выступающие в чемпионате мира Формула 1, не должны тратить больше 175 миллионов долларов в год (впрочем, ряд статей расходов – к примеру, зарплаты пилотов – не подпадают под эти ограничения). Однако многие коллективы считают такое ограничение слишком мягким – и лоббируют более радикальные варианты. Пандемия коронавируса в этой ситуации сыграла командам-середнякам на руку: отмена весенних гонок неизбежно ведет к сложной финансовой ситуации – и руководство команд позиционирует введение более жесткого ограничения на расходы как способ спасти коллективы от банкротства.

На этой неделе появилась информация, что небольшие команды выступают с предложением уже в следующем году ограничить затраты суммой в 100 миллионов долларов. Более богатые и успешные «конюшни» изначально отнеслись к этому без особого энтузиазма – такой лимит может заставить их уволить часть персонала.

В ближайший понедельник эта тема будет обсуждаться на очередной видеоконференции с участием представителей всех команд Ф1. Еще в четверг эксперты были уверены, что Ferrari не согласится ни с радикальным предложением небольших коллективов, ни с компромиссным вариантом в 150 миллионов долларов. Однако вчера вечером издание F1-Insider со ссылкой на свои источники сообщило, что Ferrari (наряду с Red Bull, о позиции которой стало известно ранее) готовы поддержать последнее предложение.