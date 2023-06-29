СМИ: Ferrari договорилась о переходе известного конструктора, он начнет работу с 2025 года
Глава команды Фредерик Вассер подтвердил, что полностью доверяет своему техническому директору Энрико Кардиле, но штат команды в любой ситуации важно укреплять
Недавно из Маранелло ушел в McLaren главный конструктор Давид Санчес, а после завершения нынешнего сезона оставит свой пост и гоночный директор Лоран Мекис, потому Скудерия испытывает сейчас ощутимый кадровый голод среди ключевых специалистов.
Команда решила продвигать по карьерной лестнице собственных воспитанников, однако наряду с этим всегда важно иметь в составе тех, кто уже давно работает в паддоке и обладает разнообразным опытом.
Итальянским СМИ стало известно, что Ferrari удалось договориться с одним известным конструктором, однако его имя пока узнать не удается. Он должен приступить к работе с 2025 года.
В недавнем интервью Corriere della Sera руководитель команды Фредерик Вассер фактически подтвердил эту информацию, хотя и не раскрыл имя специалиста.
На вопрос про Кардиле француз ответил: «Я всецело доверяю ему. Но давайте помнить, что каждый департамент необходимо усиливать. Потому я активно веду работу над приглашением тех, кто может принести в Ferrari полезные знания».
Он добавил: «Мы должны двигаться вперед быстрее соперников. Время ускоряться, именно поэтому мы набираем людей и инвестируем в будущее».
Вассер подтвердил, что именно Кардиле занимается проектом машины 2024 года, который уже взял старт, и должен остаться техническим директором в будущем сезоне. При этом команда «собирается организовать перемещение сотрудников между отделами, чтобы скорректировать общую структуру».
Пока Ferrari занимает четвертое место в Кубке конструкторов. На Гран При Австрии в этот уик-энд команда привезла важные новинки.
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