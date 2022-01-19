СМИ: Ф1 запретит одну из предстартовых процедур

Нередко перед стартом гонок Формулы 1 над трассой пролетают военные самолеты, распыляющие цветной дым: например, перед Гран-при в Монце или Сильверстоуне часто проходят звенья авиации местных военно-воздушных сил. Однако по информации издания RacingNews365, Ф1 отправила письмо промоутерам этапов с заявлением, что подобные шоу теперь будут запрещены.

Чемпионат стремится сократить выбросы углерода в окружающую среду, и данное вето наложено в том числе в связи с желанием сократить углеродный след. Как сообщает СМИ, экологический вопрос – не единственная причина: по мнению Ф1, в таком случае этапы могут становиться площадкой для демонстрации военной мощи стран.

Издание также упоминает, что возможно использование мирной техники при условии применения экологически чистого топлива.