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Формула 1 Новости

СМИ: Ф1 запретит одну из предстартовых процедур

Скорее всего, в будущем сезоне Ф1 болельщики больше не увидят флагов стран, которые с помощью цветного дыма рисуют в воздухе военные самолеты

СМИ: Ф1 запретит одну из предстартовых процедур

Нередко перед стартом гонок Формулы 1 над трассой пролетают военные самолеты, распыляющие цветной дым: например, перед Гран-при в Монце или Сильверстоуне часто проходят звенья авиации местных военно-воздушных сил. Однако по информации издания RacingNews365, Ф1 отправила письмо промоутерам этапов с заявлением, что подобные шоу теперь будут запрещены.

Чемпионат стремится сократить выбросы углерода в окружающую среду, и данное вето наложено в том числе в связи с желанием сократить углеродный след. Как сообщает СМИ, экологический вопрос – не единственная причина: по мнению Ф1, в таком случае этапы могут становиться площадкой для демонстрации военной мощи стран. 

Издание также упоминает, что возможно использование мирной техники при условии применения экологически чистого топлива. 

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Источник: В Mercedes пришел новый инженер, добавивший мотору 20 л.с.
Предыдущая новость

Источник: В Mercedes пришел новый инженер, добавивший мотору 20 л.с.
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