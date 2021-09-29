Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Не только Боттас: замены моторов нужны всем клиентам Mercedes Следующая / Ф1 готова к гибкому расписанию, чтобы не повторять Спа и Сочи
Формула 1 Новости

СМИ: Ф1 выполнила условие для прихода Volkswagen в чемпионат

Автор:
, редактор

Компромисс по новому моторному регламенту достигнут

СМИ: Ф1 выполнила условие для прихода Volkswagen в чемпионат

Представители Формулы 1 и поставщики силовых установок для команд-участниц чемпионата согласились с введением в 2026 году мер, которые концерн Volkswagen назвал главным условием своего прихода в чемпионат мира. Об этом сообщает редактор немецкого издания Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт.

По данным журналиста, стороны согласились на сохранение использующихся сейчас силовых установок на основе моторов V6, но с рядом важных изменений. 

Во-первых, Ф1 удовлетворит основное требование Volkswagen и устранит из силовых установок сложный в разработке мотор-генератор MGU-H. Во-вторых, будет существенно увеличена роль гибридной составляющей: мощность мотор-генератора MGU-K поднимут до 350 кВт. Окончательное соласование позиций по этому вопросу ожидается перед Гран При Турции в начале октября.

Ранее команды Ф1 не могли прийти к общему мнению, так как Red Bull при поддержке Ferrari выступал за сильное изменение силовых установок, в то время как Mercedes и Renault хотели сохранить нынешние двигатели.

По словам журналиста, Volkswagen может прийти в Ф1 сразу с двумя своими брендами, Porsche и Audi (какую роль будет играть каждый из них, немецкое издание не сообщает). Ранее поступала информация, что подрядчиком Volkswagen при разработке и производстве двигателей может стать Red Bull, под контроль которой в настоящий момент переходит моторная программа Honda.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Не только Боттас: замены моторов нужны всем клиентам Mercedes

Предыдущая новость

Не только Боттас: замены моторов нужны всем клиентам Mercedes

Следующая новость

Ф1 готова к гибкому расписанию, чтобы не повторять Спа и Сочи

Ф1 готова к гибкому расписанию, чтобы не повторять Спа и Сочи
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Бергер: Ферстаппен промыл Боттасу мозги

1 ч
2
Формула 1

СМИ: Ф1 выполнила условие для прихода Volkswagen в чемпионат

4 ч
3
Формула 1

Не только Боттас: замены моторов нужны всем клиентам Mercedes

5 ч
4
RDS

Как с нуля стать звездой дрифта. История пилота команды Carville Racing Drift

1 мес
5
Формула 1

В Ferrari отказались назвать прибавку от новых моторов

3 ч
Самое важное:
Хорнер: Расселл сделает Mercedes сильнее
Формула 1

Хорнер: Расселл сделает Mercedes сильнее

1 ч
Бергер: Ферстаппен промыл Боттасу мозги
Формула 1

Бергер: Ферстаппен промыл Боттасу мозги

1 ч
Новый выпуск программы Motor.HOME: потоп в Сочи и ошибка Норриса
Формула 1

Новый выпуск программы Motor.HOME: потоп в Сочи и ошибка Норриса

2 ч
В Ferrari отказались назвать прибавку от новых моторов
Формула 1

В Ferrari отказались назвать прибавку от новых моторов

3 ч
Ф1 готова к гибкому расписанию, чтобы не повторять Спа и Сочи
Формула 1

Ф1 готова к гибкому расписанию, чтобы не повторять Спа и Сочи

3 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Хорнер: Расселл сделает Mercedes сильнее Гран При России
Формула 1

Хорнер: Расселл сделает Mercedes сильнее

Новый выпуск программы Motor.HOME: потоп в Сочи и ошибка Норриса Гран При России
Формула 1

Новый выпуск программы Motor.HOME: потоп в Сочи и ошибка Норриса

Ф1 готова к гибкому расписанию, чтобы не повторять Спа и Сочи Гран При России
Формула 1

Ф1 готова к гибкому расписанию, чтобы не повторять Спа и Сочи

Самое читаемое Сегодня

Бергер: Ферстаппен промыл Боттасу мозги
Формула 1 Формула 1

Бергер: Ферстаппен промыл Боттасу мозги

СМИ: Ф1 выполнила условие для прихода Volkswagen в чемпионат
Формула 1 Формула 1

СМИ: Ф1 выполнила условие для прихода Volkswagen в чемпионат

Не только Боттас: замены моторов нужны всем клиентам Mercedes
Формула 1 Формула 1

Не только Боттас: замены моторов нужны всем клиентам Mercedes

Как с нуля стать звездой дрифта. История пилота команды Carville Racing Drift
RDS RDS

Как с нуля стать звездой дрифта. История пилота команды Carville Racing Drift

В Ferrari отказались назвать прибавку от новых моторов
Формула 1 Формула 1

В Ferrari отказались назвать прибавку от новых моторов

Хорнер: Расселл сделает Mercedes сильнее
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Расселл сделает Mercedes сильнее

СМИ опубликовали календарь Формулы 1 на 2022 год
Формула 1 Формула 1

СМИ опубликовали календарь Формулы 1 на 2022 год

Ф1 готова к гибкому расписанию, чтобы не повторять Спа и Сочи
Формула 1 Формула 1

Ф1 готова к гибкому расписанию, чтобы не повторять Спа и Сочи

Самое важное:

Хорнер: Расселл сделает Mercedes сильнее
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Расселл сделает Mercedes сильнее

Бергер: Ферстаппен промыл Боттасу мозги
Формула 1 Формула 1

Бергер: Ферстаппен промыл Боттасу мозги

Новый выпуск программы Motor.HOME: потоп в Сочи и ошибка Норриса
Формула 1 Формула 1

Новый выпуск программы Motor.HOME: потоп в Сочи и ошибка Норриса

В Ferrari отказались назвать прибавку от новых моторов
Формула 1 Формула 1

В Ferrari отказались назвать прибавку от новых моторов

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.