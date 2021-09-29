СМИ: Ф1 выполнила условие для прихода Volkswagen в чемпионат

Представители Формулы 1 и поставщики силовых установок для команд-участниц чемпионата согласились с введением в 2026 году мер, которые концерн Volkswagen назвал главным условием своего прихода в чемпионат мира. Об этом сообщает редактор немецкого издания Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт.

По данным журналиста, стороны согласились на сохранение использующихся сейчас силовых установок на основе моторов V6, но с рядом важных изменений.

Во-первых, Ф1 удовлетворит основное требование Volkswagen и устранит из силовых установок сложный в разработке мотор-генератор MGU-H. Во-вторых, будет существенно увеличена роль гибридной составляющей: мощность мотор-генератора MGU-K поднимут до 350 кВт. Окончательное соласование позиций по этому вопросу ожидается перед Гран При Турции в начале октября.

Ранее команды Ф1 не могли прийти к общему мнению, так как Red Bull при поддержке Ferrari выступал за сильное изменение силовых установок, в то время как Mercedes и Renault хотели сохранить нынешние двигатели.

По словам журналиста, Volkswagen может прийти в Ф1 сразу с двумя своими брендами, Porsche и Audi (какую роль будет играть каждый из них, немецкое издание не сообщает). Ранее поступала информация, что подрядчиком Volkswagen при разработке и производстве двигателей может стать Red Bull, под контроль которой в настоящий момент переходит моторная программа Honda.