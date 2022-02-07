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Формула 1 Новости

СМИ: Ф1 введет ограничение на использование коробок передач

Сообщается, что теперь команды смогут пользоваться только определенным количеством коробок передач за сезон

СМИ: Ф1 введет ограничение на использование коробок передач
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Чем ближе новый сезон Формулы 1, тем все сильнее слухи об изменениях различных (около)спортивных правил в регламентах. И в этот раз, по информации СМИ, нововведения затронут пункт, касающийся разрешенного количества смен коробки передач и ее частей.

До 2021 года команды Ф1 должны были использовать одну коробку передач на протяжении 6 Гран При, при этом данный элемент обязан был находиться на машине и в квалификации, и в гонке. Если коробку передач меняли раньше, то пилот получал штраф в пять позиций на стартовой решетке. Избежать наказания за раннюю замену можно было только в случае схода с дистанции.

Как сообщает издание RacingNews365, теперь коллективам без штрафов дадут использовать три коробки передач на весь сезон – то есть, как и в случае с силовыми установками, при превышении указанного лимита пилотов будет ожидать наказание в виде потери позиций на старте гонки (в данном случае речь идет о пяти дополнительных местах). 

В отношении деталей внутри картера коробки будут установлены иные ограничения. За сезон команды смогут без штрафа использовать по четыре комплекта сложных компонентов и механизмов, задействованных в переключении передач, а также деталей, участвующих в передаче крутящего момента от коробки передач на приводные валы.

RacingNews365 также сообщает следующее: как и в случае с двигателями, с 1 марта в силу вступит правило «заморозки» на доработку коробок передач вплоть до 2025 года.

Напомним, что в 2026-м Ф1 введет новые правила касательно силовых установок. 

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