СМИ: Ф1 введет ограничение на использование коробок передач
Сообщается, что теперь команды смогут пользоваться только определенным количеством коробок передач за сезон
Чем ближе новый сезон Формулы 1, тем все сильнее слухи об изменениях различных (около)спортивных правил в регламентах. И в этот раз, по информации СМИ, нововведения затронут пункт, касающийся разрешенного количества смен коробки передач и ее частей.
До 2021 года команды Ф1 должны были использовать одну коробку передач на протяжении 6 Гран При, при этом данный элемент обязан был находиться на машине и в квалификации, и в гонке. Если коробку передач меняли раньше, то пилот получал штраф в пять позиций на стартовой решетке. Избежать наказания за раннюю замену можно было только в случае схода с дистанции.
Как сообщает издание RacingNews365, теперь коллективам без штрафов дадут использовать три коробки передач на весь сезон – то есть, как и в случае с силовыми установками, при превышении указанного лимита пилотов будет ожидать наказание в виде потери позиций на старте гонки (в данном случае речь идет о пяти дополнительных местах).
В отношении деталей внутри картера коробки будут установлены иные ограничения. За сезон команды смогут без штрафа использовать по четыре комплекта сложных компонентов и механизмов, задействованных в переключении передач, а также деталей, участвующих в передаче крутящего момента от коробки передач на приводные валы.
RacingNews365 также сообщает следующее: как и в случае с двигателями, с 1 марта в силу вступит правило «заморозки» на доработку коробок передач вплоть до 2025 года.
Напомним, что в 2026-м Ф1 введет новые правила касательно силовых установок.
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