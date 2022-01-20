СМИ: Ф1 вернет полуторачасовые тренировки по пятницам

В 2021 году продолжительность пятничных тренировок сократилась с 90 минут до одного часа. Однако, как сообщает издание RacingNews365, в 2022-м чемпионат нацелен вновь изменить расписание уик-энда.

По информации журналиста Дитера Ренкена, пятничные тренировки будут длиться по полтора часа. При этом изменения не коснутся субботней практики: ее длительность составит 60 минут. Более того, медиа-сессии перенесут с четверга на пятницу, таким образом сократив уик-энд с четырех дней до трех.

Сообщается, что такой формат уик-эндов позволит Ф1 «сохранить» около 24-х дней: два – от этапа в Монако (где обычно первые тренировки проходят в четверг, а в пятницу все отдыхают) и еще по одному от «традиционных» этапов. Это должно помочь командам сократить расходы на отели и дать персоналу больше времени на отдых между этапами.

Как примерно будет выглядеть расписание (по местному времени):

Пятница:

09:00 – общение с журналистами/проверки и тд.

13:00-14:00 – первая тренировка

15:00-16:00 – медиа-сессии представителей команд

17:00-18:30 – вторая тренировка

С 19:00 – общение с журналистами/брифинги пилотов

Суббота:

09:00-10:30 – активности с болельщиками (каждая команда уделит этому минимум 15 минут)

12:00-13:00 – третья тренировка

15:00-16:00 – квалификация

С 17:00 – общение с журналистами/брифинг

Воскресенье:

13:30 – парад пилотов

15:00 – старт гонки

18:00 – общение с журналистами