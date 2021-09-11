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Формула 1 Новости

СМИ: Ф1 сдвинет новые моторы на 2026-й, Red Bull в паре с VW

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, редактор

Кажется, новый регламент скоро утвердят

СМИ: Ф1 сдвинет новые моторы на 2026-й, Red Bull в паре с VW

На этих выходных Формула 1 проводит очередное собрание касательно нового моторного регламента. По данным The Race, многие вопросы уже близки к разрешению.

Так, издание сообщает, что чемпионат все-таки откажется от блоков MGU-H. Против них изначально выступал Red Bull и концерн Volkswagen, который пока не объявил о приходе в Ф1. Считается, что отказ от MGU-H станет важным шагом к присоединению VW. К тому же, немецкая компания уже разрабатывает удобный вариант регламента в паре с Red Bull. Ожидается, что компании могут образовать технический тандем в Ф1 после смены моторного регламента. 

Изначально, Mercedes, Ferrari и Renault выступали против отказа от MGU-H, так как этот блок дает силовым установкам Ф1 высокую теплоэффективность. Однако Red Bull удалось переубедить Ferrari и Renault, а Mercedes готов принять позицию большинства. 

Кроме этого сообщается, что введение нового регламента в эксплуатацию будет сдвинуто на один год и состоится в 2026-м. Изначально смена регламента приходилась как раз на этот год, но ее передвинули на один сезон вперед в том числе и по желанию Red Bull.

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