СМИ: Ф1 договорилась о гонке в Саудовской Аравии в 2021 году

По данным издания, сумма сделки оценивается в 50 миллионов фунтов стерлингов в год. Саудиты будут платить примерно 65 млн долларов – это рекордная сумма, которую кто-либо и когда-либо платил за право провести у себя Гран При.

Планируется, что первая гонка пройдет на улицах города Джидда, что на побережье Красного моря, а новая стационарная трасса будет построена к 2022 году. Гонку планируется проводить в начале сезона, чтобы избежать знойных температур, которые осложняют жизнь в этих местах с мая по сентябрь.

Сообщается, что Ф1 заключила глобальное спонсорское соглашение с нефтяным гигантом Саудовской Аравии Aramco. Вероятно, гонка получит название Aramco Saudi Arabian Grand Prix.

Ранее страна, до недавнего времени считавшаяся одной из самых закрытых в мире, приняла у себя Формулу Е – дебютная гонка состоялась в конце 2018-го, – а сейчас на ее территории проходит Ралли Дакар.