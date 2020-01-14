СМИ: Ф1 договорилась о гонке в Саудовской Аравии в 2021 году
Британская Daily Mail сообщила, что в будущем году этап чемпионата состоится на городской трассе, а затем будет проходить на новом стационарном автодроме.
По данным издания, сумма сделки оценивается в 50 миллионов фунтов стерлингов в год. Саудиты будут платить примерно 65 млн долларов – это рекордная сумма, которую кто-либо и когда-либо платил за право провести у себя Гран При.
Планируется, что первая гонка пройдет на улицах города Джидда, что на побережье Красного моря, а новая стационарная трасса будет построена к 2022 году. Гонку планируется проводить в начале сезона, чтобы избежать знойных температур, которые осложняют жизнь в этих местах с мая по сентябрь.
Сообщается, что Ф1 заключила глобальное спонсорское соглашение с нефтяным гигантом Саудовской Аравии Aramco. Вероятно, гонка получит название Aramco Saudi Arabian Grand Prix.
Ранее страна, до недавнего времени считавшаяся одной из самых закрытых в мире, приняла у себя Формулу Е – дебютная гонка состоялась в конце 2018-го, – а сейчас на ее территории проходит Ралли Дакар.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Денис Буденков
СМИ: Ф1 договорилась о гонке в Саудовской Аравии в 2021 году
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