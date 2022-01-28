СМИ: Ф1 близка к заключению сделки о проведении гонки в Лас-Вегасе
Сообщается, что этап может пройти уже в 2023 году
В конце 2021 года вновь появились слухи о возможном проведении в будущем еще одного этапа Ф1 в США – на сей раз идут разговоры о Гран При в штате Невада.
По информации издания Sport Business Journal, Ф1 и представители в Лас-Вегасе близки к заключению соглашения. Сообщается, что официальное объявление может быть сделано уже в первой половине этого года.
Источники медиа отмечают, что за последние месяца переговоры значительно продвинулись, и сейчас обе стороны согласовывают и прорабатывают конкретные детали гонки, включая логистическую составляющую. За это время люди из Ф1 уже успели пообщаться с губернатором Невады и представителями департамента по туризму, а также сами несколько раз посетили город
В этом году Ф1 приедет на этап в Майями: при этом в чемпионате заинтересованы расширить свое влияние на территории США и желают провести уик-энд в Лас-Вегасе уже в следующем году. Источники также предупредили, что любые задержки в переговорах могут заставить стороны подождать до 2024 года.
В истории Ф1 Гран При в Лас-Вегасе проводился дважды: в 1981 и 1982 годах, но гонка исчезла из календаря из-за непопулярности среди болельщиков.
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