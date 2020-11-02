СМИ: Если Цунода не получит Суперлицензию, Квята в AlphaTauri сменит Элбон

Сейчас в каждой из двух команд «Красного быка» в Формуле 1 занято по одному месту: Макс Ферстаппен в будущем году продолжит выступать в «старшей» Red Bull, а «младшая» AlphaTauri недавно объявила о продолжении сотрудничества с Пьером Гасли.

Вопрос о том, кто станет их напарниками, остается открытым. Алекс Элбон, провалив недавнюю гонку в Имоле, похоже, окончательно лишился шансов удержаться в Милтон-Кинсе – считается, что Red Bull все же отступит от собственных принципов и пригласит вместо англо-тайца гонщика со стороны: Серхио Переса или Нико Хюлькенберга.

В AlphaTauri активно сватают японца Юки Цуноду из Формулы 2, но пока у того нет достаточного количества баллов Суперлицензии, без которой переход в чемпионат мира запрещен.

Считалось, что если Цунода так и не сможет добиться права выступать в Ф1, то команда из Фаэнцы еще на год оставит Даниила Квята – тем более, что россиянин напомнил о своих лучших качествах четвертым местом в Имоле.

Однако источник Formula1News сообщил, что боссы Red Bull в итоге решили, что Квят точно будет уволен. Даже если Цунода не сможет заменить уфимца, его место на 2021 год отдадут Элбону.

«Команда решила, что Элбон не справляется с задачей, потому [Red Bull] нужен гонщик посильнее, – цитирует издание своего информатора. – В Red Bull хотят всерьез навязать Mercedes борьбу в чемпионате».

Если же Цунода получит Суперлицензию, то Элбон после завершения нынешнего чемпионата будет просто отчислен из команды. Финальные гонки Формулы 2 пройдут в конце ноября и начале декабря в Бахрейне.