СМИ: если де Вриса уволят, его заменит не Риккардо

Новость о том, что Даниэль Риккардо приехал в Фаэнцу для примерки сиденья – вместе со сплетней об ультиматуме, поставленном доктором Марко Нику де Врису – облетели гоночные медиа в четверг утром.

Спустя несколько часов в истории, которая казалась очень логичной, появился внезапный поворот сюжета. Агентство ESPN со ссылкой на свои источники, близкие к Даниэлю, сообщило, что боссы Red Bull действительно не в восторге от результатов голландского пилота – однако в качестве замены ему рассматривают вовсе не Риккардо.

В публикации говорится, что главным кандидатом считается бывший пилот Формулы 2 Лиам Лоусон, который сейчас гоняется в японской Суперформуле – он выиграл там первый же этап и идет третьим в общем зачете.

По информации ESPN, Риккардо не выразил интереса выступать за команду из второй половины пелотона, а подгонку сиденья провел еще до этапа в Майами – за закрытыми дверями, чтобы минимизировать возможные слухи. Это потребовалось сделать, так как Лоусон не имел возможности приехать во Флориду, а команде всегда нужен запасной гонщик.

Контракт Даниэля связывает его только с Red Bull Racing, причем прежде всего ориентирован на маркетинговые обязательства. Никаких обязанностей перед AlphaTauri у него нет.

Любопытно, что из Майами он отправился в Европу на свадьбу своего друга, австралийского сноубордиста Скотта Джеймса, и Хлои Стролл – дочки владельца Aston Martin F1. Именно на вечеринке по случаю их помолвки в прошлом августе Даниэль узнал о том, что его уволили из McLaren…