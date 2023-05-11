Предыдущая / «Не гнаться за недостижимым». Палмер дал совет Леклеру
Формула 1 / Гран При Майами Новость

СМИ: если де Вриса уволят, его заменит не Риккардо

Главная история дня, связанная с командой AlphaTauri, получила неожиданное развитие

Александр Кабановский
Автор:
Даниэль Риккардо, резервный гонщик Red Bull Racing

Новость о том, что Даниэль Риккардо приехал в Фаэнцу для примерки сиденья – вместе со сплетней об ультиматуме, поставленном доктором Марко Нику де Врису – облетели гоночные медиа в четверг утром. 

Читайте также:

Спустя несколько часов в истории, которая казалась очень логичной, появился внезапный поворот сюжета. Агентство ESPN со ссылкой на свои источники, близкие к Даниэлю, сообщило, что боссы Red Bull действительно не в восторге от результатов голландского пилота – однако в качестве замены ему рассматривают вовсе не Риккардо. 

В публикации говорится, что главным кандидатом считается бывший пилот Формулы 2 Лиам Лоусон, который сейчас гоняется в японской Суперформуле – он выиграл там первый же этап и идет третьим в общем зачете.  

По информации ESPN, Риккардо не выразил интереса выступать за команду из второй половины пелотона, а подгонку сиденья провел еще до этапа в Майами – за закрытыми дверями, чтобы минимизировать возможные слухи. Это потребовалось сделать, так как Лоусон не имел возможности приехать во Флориду, а команде всегда нужен запасной гонщик.  

Контракт Даниэля связывает его только с Red Bull Racing, причем прежде всего ориентирован на маркетинговые обязательства. Никаких обязанностей перед AlphaTauri у него нет.  

Любопытно, что из Майами он отправился в Европу на свадьбу своего друга, австралийского сноубордиста Скотта Джеймса, и Хлои Стролл – дочки владельца Aston Martin F1. Именно на вечеринке по случаю их помолвки в прошлом августе Даниэль узнал о том, что его уволили из McLaren…

Читайте также:
Поделились
Комментарии

«Не гнаться за недостижимым». Палмер дал совет Леклеру
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Расселл заставил Джордана изменить мнение о себе

Расселл заставил Джордана изменить мнение о себе

Формула 1

Расселл заставил Джордана изменить мнение о себе Расселл заставил Джордана изменить мнение о себе

Отец Переса: Дуэль Серхио с Максом – как у Сенны и Проста

Отец Переса: Дуэль Серхио с Максом – как у Сенны и Проста

Формула 1

Отец Переса: Дуэль Серхио с Максом – как у Сенны и Проста Отец Переса: Дуэль Серхио с Максом – как у Сенны и Проста

Почему гонку в Майами нельзя считать лучшей для Макса? Марко ответил

Почему гонку в Майами нельзя считать лучшей для Макса? Марко ответил

Формула 1
Гран При Майами

Почему гонку в Майами нельзя считать лучшей для Макса? Марко ответил Почему гонку в Майами нельзя считать лучшей для Макса? Марко ответил

Ник де Врис Больше от
Ник де Врис
Мнение: как де Вриса взяли в Ф1 за одну гонку и решили уволить после пяти

Мнение: как де Вриса взяли в Ф1 за одну гонку и решили уволить после пяти

Формула 1
Гран При Майами

Мнение: как де Вриса взяли в Ф1 за одну гонку и решили уволить после пяти Мнение: как де Вриса взяли в Ф1 за одну гонку и решили уволить после пяти

Источник: Марко поставил де Врису ультиматум, Риккардо готов заменить его

Источник: Марко поставил де Врису ультиматум, Риккардо готов заменить его

Формула 1

Источник: Марко поставил де Врису ультиматум, Риккардо готов заменить его Источник: Марко поставил де Врису ультиматум, Риккардо готов заменить его

Гран При Майами: дуэли в квалификациях

Гран При Майами: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Майами

Гран При Майами: дуэли в квалификациях Гран При Майами: дуэли в квалификациях

AlphaTauri Больше от
AlphaTauri
Стартовая решетка Гран При Майами

Стартовая решетка Гран При Майами

Формула 1
Гран При Майами

Стартовая решетка Гран При Майами Стартовая решетка Гран При Майами

Технический брифинг: обновления AlphaTauri для Майами

Технический брифинг: обновления AlphaTauri для Майами

Формула 1
Гран При Майами

Технический брифинг: обновления AlphaTauri для Майами Технический брифинг: обновления AlphaTauri для Майами

Стартовая решетка Гран При Азербайджана

Стартовая решетка Гран При Азербайджана

Формула 1
Гран При Азербайджана

Стартовая решетка Гран При Азербайджана Стартовая решетка Гран При Азербайджана

Самое важное:

«Жду извинений от Формулы 1». Шумахеру досталось от охранников в Майами

«Жду извинений от Формулы 1». Шумахеру досталось от охранников в Майами

F1 Формула 1
Гран При Майами

«Жду извинений от Формулы 1». Шумахеру досталось от охранников в Майами «Жду извинений от Формулы 1». Шумахеру досталось от охранников в Майами

Pirelli проверит новые шины в тренировках Гран При Испании

Pirelli проверит новые шины в тренировках Гран При Испании

F1 Формула 1
Гран При Испании

Pirelli проверит новые шины в тренировках Гран При Испании Pirelli проверит новые шины в тренировках Гран При Испании

Расселл заставил Джордана изменить мнение о себе

Расселл заставил Джордана изменить мнение о себе

F1 Формула 1

Расселл заставил Джордана изменить мнение о себе Расселл заставил Джордана изменить мнение о себе

Мнение: как де Вриса взяли в Ф1 за одну гонку и решили уволить после пяти

Мнение: как де Вриса взяли в Ф1 за одну гонку и решили уволить после пяти

F1 Формула 1
Гран При Майами

Мнение: как де Вриса взяли в Ф1 за одну гонку и решили уволить после пяти Мнение: как де Вриса взяли в Ф1 за одну гонку и решили уволить после пяти

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.