СМИ: Элканн направил акционерам Ferrari письмо о грядущих переменах

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После ого, как второе место по итогам сезона-2022 было сочтено большими боссами Ferrari недостаточно высоким результатом, главу команды Маттиа Бинотто уволили со своего поста, и его место занял Фредерик Вассер.

Однако старт нового чемпионата оказался для команды куда менее успешным – в трех первых Гран При ее пилоты ни разу не смогли подняться на подиум, а в Кубке конструкторов Скудерия осталась только четвертой. Ее отставание от Red Bull уже достигло без малого сотни очков.

По информации Gazzetta dello Sport, такая ситуация вызвала серьезную обеспокоенность у акционеров Ferrari из холдинговой компании Exor – и вынудила главу FIAT Chrysler Джона Элканна направить им специальное письмо, где тот пишет о предстоящих переменах.

«В стенах Маранелло происходят глубокие изменения, прежде всего направленные на усиление спортивной активности на трассах, – приводит издание слова Элканна. – Стремление к прогрессу, которое было в сердце нашего основателя Энцо Феррари, по-прежнему подпитывает скромность и амбиции сотрудников Ferrari, формирующих будущее Гарцующего жеребца».

Примечательно, что старший брат Джона, любитель красивой жизни Лапо Элканн пару дней назад написал в социальных сетях (сохранен сталь оригинала): «Ferrari нужна Серьезная и Побеждающая Команда в боксах и за их пределами. Пора ПРОСНУТЬСЯ, с нынешней политикой и всеми этими играми МЫ НИКОГДА НЕ ПОБЕДИМ ‼ ‼ ‼ ‼»

Ранее Ferrari анонсировала перестановки в тактическом штабе и изменения в технической структуре, связанные с уходом главного конструктора Давида Санчеса.