СМИ: Экклстоун выступил посредником между FIA и Red Bull
Как пишет Corriere della Sera, бывший босс Ф1 принимал активное участие в определении наказания команде за перерасход бюджета
На неделе перед Гран При Мексики стало известно, что команде Red Bull Racing присудили штраф в $7 млн и ограничили возможности работы в аэродинамической трубе на 2023 год. Такие санкции стали следствием нарушения «Быками» потолка бюджетов в сезоне-2021.
Как написала Corriere della Sera, в обсуждении наказания участвовал бывший коммерческий босс Ф1 Берни Экклстоун.
Британца, которому 28 октября исполнилось 92 года, связывают дружеские отношения как с главой RBR Кристианом Хорнером, так и с президентом FIA Мохаммедом Бин Сулайемом. Это сделало Берни идеальным посредником в диалоге между сторонами.
Издание называет Экклстоуна «специальным советником» главы федерации и пишет, что сам Мохаммед внимательно следил за каждым шагом дискуссии и настаивал, чтобы штраф был не слишком строгим.
По информации Corriere, итоговое решение стало результатом непосредственных переговоров Сулайема, Экклстоуна и Хорнера.
Анализ: кого Haas выберет пилотом на 2023 год
Вольф и Хэмилтон назначили срок переговоров о новом контракте
Самое важное:
Ferrari подготовила прототип мотора 2023 года
Хотя работа над силовыми установками и заморожена до конца 2025 года, производители вправе совершенствовать их, если речь идет о вопросах надежности
Боттас дебютирует в Гонке чемпионов
В январе 2023 года пилот Alfa Romeo F1 выйдет на ледовую трассу в шведском городке Пите Хавсбад
Шварцман о будущем: Попаду ли я в Ф1? Похоже, уже нет
Россиянин признался, что нынешнее развитие событий на рынке пилотов ощутимо снижает его шансы найти место в пелотоне
Умер создатель чемпионских Ferrari Мауро Форгьери
Знаменитому конструктору, с которым связано много славных страниц в истории Скудерии, было 87 лет