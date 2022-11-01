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Формула 1 Новость

СМИ: Экклстоун выступил посредником между FIA и Red Bull

Как пишет Corriere della Sera, бывший босс Ф1 принимал активное участие в определении наказания команде за перерасход бюджета

Автор:
, Редактор (Турция)
СМИ: Экклстоун выступил посредником между FIA и Red Bull
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На неделе перед Гран При Мексики стало известно, что команде Red Bull Racing присудили штраф в $7 млн и ограничили возможности работы в аэродинамической трубе на 2023 год. Такие санкции стали следствием нарушения «Быками» потолка бюджетов в сезоне-2021.

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Как написала Corriere della Sera, в обсуждении наказания участвовал бывший коммерческий босс Ф1 Берни Экклстоун.

Британца, которому 28 октября исполнилось 92 года, связывают дружеские отношения как с главой RBR Кристианом Хорнером, так и с президентом FIA Мохаммедом Бин Сулайемом. Это сделало Берни идеальным посредником в диалоге между сторонами. 

Издание называет Экклстоуна «специальным советником» главы федерации и пишет, что сам  Мохаммед внимательно следил за каждым шагом дискуссии и настаивал, чтобы штраф был не слишком строгим. 

По информации Corriere, итоговое решение стало результатом непосредственных переговоров Сулайема, Экклстоуна и Хорнера.

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