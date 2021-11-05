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Формула 1 Новость

СМИ: Джовинацци разозлил Alfa Romeo, его не оставят на 2022-й

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, Ответственный редактор

Серия ошибок итальянского пилота привела к тому, что команда отказалась рассматривать продление контракта с ним

СМИ: Джовинацци разозлил Alfa Romeo, его не оставят на 2022-й

В пелотоне Формулы 1 на будущий год осталась всего одна вакансия – до сих пор нет ясности с тем, кто станет напарником Валттери Боттаса в Alfa Romeo.

Выбор пилота на время отошел на второй план из-за того, что всю команду надумал купить Майкл Андретти. Но сделка с американцами сорвалась, и теперь тема вновь стала актуальной. 

Пару месяцев назад казалось, что в Хинвиле должны выбрать между своим нынешним пилотом Антонио Джовинацци и претендентом на титул чемпиона Формулы 2 Гуанью Чжоу.

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Однако сейчас расстановка сил стала иной: по информации ветерана паддока Роже Бенуа, Alfa Romeo точно не станет продлевать контракт с Джовинацци. 

Итальянец выступал в команде на протяжении трех последних сезонов, но испортил свою репутацию несколькими эпизодами на недавних Гран При.

«Италии стоит готовиться к тому, что в будущем сезоне у страны не будет своего гонщика в Гран При, – написал Бенуа в издании Blick. – Увольнение Джовинацци сейчас – лишь вопрос времени.

В 2019 году он стал постоянным пилотом Ф1, и пока в 57 гонках он заработал 19 очков. Но в этом сезоне в его активе всего одно очко по итогам гонки в Монако. 

Джовинацци просто переполнил чашу терпения. В Зандфорте и Монце он дважды стартовал седьмым, но терял гонки из-за аварий на первых же секундах». 

По информации Бенуа, последней каплей стал отказ Антонио подчиниться командному приказу в Турции и пропустить Кими Райкконена – в команде были уверены, что это не позволило финну занять как минимум десятое место. Это привело руководство Alfa в бешенство, и когда по ходу недавней гонки в Остине сложилась похожая ситуация, Джовинацци прямо сказали по радио, что если он и на этот раз не пропустит Кими, то будет уволен немедленно.

В публикации говорится, что главе команды Фредерику Вассеру «в пару к победителю десяти Гран При [Валттери Боттасом] нужен не бунтарь, а тот, кто будет помогать лидеру и при этом сам зарабатывать очки».

Важно отметить, что из отказа от продолжения сотрудничества с Джовинацци вовсе не следует, что в Хинвиль теперь точно возьмут Чжоу. Так как теперь спешить некуда, в команде решили дождаться конца сезона Ф2 – и рассматривают, кроме китайца, кандидатуры его главного соперника в споре за титул молодежной серии Оскара Пиастри и быстрого дебютанта нынешнего сезона Тео Пуршера. 

Сам Джовинацци не захотел говорить о своем будущем. «Не знаю, хорошо это или плохо, но новостей у меня нет, – сказал он журналистам в Мехико. – Мы узнаем все в ближайшие недели».

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Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

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