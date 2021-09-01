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Формула 1 Новость

СМИ: Де Врис станет пилотом Alfa Romeo, Джовинацци уйдет в WEC

Автор:
, главный редактор

В составе команды-клиента Ferrari может оказаться заводской пилот Mercedes!

СМИ: Де Врис станет пилотом Alfa Romeo, Джовинацци уйдет в WEC

Ник де Врис в следующем году дебютирует в Формуле 1, став пилотом команды Alfa Romeo. Об этом сообщает сайт Racefans.net со ссылкой на заслуживающие доверия источники.

Появление голландского гонщика в итало-швейцарском коллективе выглядит весьма неожиданно. Ведь Alfa Romeo является клиентом Ferrari – не только покупая моторы итальянской марки, но и получая техническую поддержку Скудерии при создании шасси и пользуясь услугами связанных с Ferrari пилотов (сейчас таким является Антонио Джовинацци).

Де Врис же с осени 2019 года является одним из заводских гонщиков Mercedes – в этом году в составе немецкой команды он стал чемпионом Формулы Е. Этот успех голландец прибавил к титулам в Еврокубке Формулы Renault 2014 года и чемпионате Формулы 2 2019-го. Сейчас гонщик является одним из запасных пилотов немецкой команды, выступающей в Формуле 1, и в прошлом декабре управлял болидом W11 на тестах в Абу-Даби.

Впрочем, руководитель Alfa Romeo Фредерик Вассер некоторое время назад заявил, что может по своему усмотрению распоряжаться обоими местами в команде – и не обязан учитывать при выборе пилотов мнение Ferrari.

По словам журналистов Racefans.net, Джовинацци после прихода де Вриса будет выполнять обязанности запасного и тест-пилота Alfa Romeo – а также будет привлечен к работе над автомобилем Ferrari для чемпионата мира по гонкам на выносливость. Напомним, итальянская марка планирует в 2023 году прийти с заводской командой в класс гиперкаров – высшую лигу чемпионата WEC и гонки «24 часа Ле-Мана».

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