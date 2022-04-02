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Формула 1 Новости

СМИ: Де Врис проведет тренировку Ф1 за Williams

Сообщается, что действующий чемпион Формулы Е сядет за руль FW44 как минимум на одной сессии

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СМИ: Де Врис проведет тренировку Ф1 за Williams
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По правилам 2022 года каждому коллективу Формулы 1 как минимум дважды по ходу сезона нужно будет предоставить автомобиль новичкам во время первых пятничных тренировок (FP1). Место боевых пилотов могут занять только те гонщики, которые провели не более двух Гран При за рулем машины чемпионата. 

Нидерландское издание Maximaal.nl сообщает, что Williams определилась с одним из пилотов-новичков – им станет чемпион Формулы Е Ник де Врис. Правда, на данный момент неизвестно, на каком именно этапе команда из Гроува предоставит Нику FW44: по правилам, коллективы могут выбрать любой Гран При, так что выбор остается за самой командой.

Сейчас де Врис является гонщиком Mercedes в «электричке» и также выполняет роль резервиста «Серебряных стрел» в Ф1. Напомним, де Врис был одним из кандидатов на место в Williams после перехода Джорджа Расселла в Mercedes.

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