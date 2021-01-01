СМИ: Daimler отказал Хэмилтону в четырехлетнем контракте

Льюис Хэмилтон остается единственным участником Формулы 1, кто до сих пор не подписал контракт на 2021 год. Как пишет британские издание Express со ссылкой на вчерашний номер итальянской газеты Corriere dello Sport, команда Mercedes была готова подписать новый контракт с Хэмилтоном еще в ноябре, на Гран При Турции, но владеющей Mercedes концерн Dailmer наложил на это соглашение вето.

По данным газеты, Хэмилтон просил у Mercedes по 50 миллионов в год (при этом газета не указывает, в какой валюте эта сумма), а также контракт на четыре года вперед. Команда согласилась на эти условия, но Daimler потребовал, чтобы контракт был двухлетним с правом продления еще на год.

Предполагается, что руководство автоконцерна не устроили именно сроки контракта из опасений по поводу будущей формы Хэмилтона, которому через три года будет уже 39 лет. Также в Daimler видят молодых талантливых пилотов, которые могли бы со временем заменить чемпиона, в частности Джорджа Расселла.

Теперь контракт планируется подписать уже в феврале, когда пройдут предсезонные тесты в Барселоне. В переговорах пилота с Mercedes теперь появился новый фактор в лице британского концерна Ineos, который стал совладельцем команды и уже выразил поддержку Хэмилтону и готовность поучаствовать в выплате ему зарплаты.