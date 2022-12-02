СМИ: чтобы заменить Бинотто, Ferrari потребуются три человека

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Маттиа Бинотто возглавил Скудерию с начале 2019 года, сменив Маурицио Арривабене. После этого в команде сложилась нетипичная для Ф1 структура управления. Проведя в Маранелло всю карьеру, Бинотто после своего назначения смог не только руководить командой, но и координировать ее внутренние процессы с главами различных отделов – фактически, выполняя функции тим-менеджера.

Кроме того, он сохранил и технический контроль, продолжив принимать участие в принятии всех ключевых решений по поводу шасси и мотора.

Теперь, когда Бинотто уволили со своего поста за недостаточно высокие результаты в сезоне-2022, боссам концерна придется найти новых людей на каждый из трех постов. Об этом пишет газета Corriere dello Sport, добавляя, что утверждать кандидатов будет лично президент Джон Элканн.

Там временем идеолога увольнения Бинотто, генерального директора Ferrari Бенедетто Винью, который был гостем миланского политехнического института, на пресс-конференции спросили о замене главы команды.

Тот лишь рассмеялся и сказал: «Еще две с половиной тысячи лет назад Гераклит сказал, что все течет, все изменяется».

О своих опасениях за судьбу Ferrari рассказал бывший глава компании Лука ди Монтедземоло.

«Я испытываю грусть и волнение, глядя на происходящее, – сказал 75-летний менеджер, который полвека назад сам вытащил легендарную команду из пропасти. – В такие времена я бы предпочел ничего не комментировать, поскольку всерьез беспокоюсь за Ferrari. Но есть ощущение, что команда осталась без своего лидера».