Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Предыдущая / Браун объявил об уходе с поста спортивного босса Ф1 Следующая / Росберг объяснил, почему его не привлекает роль босса команды Ф1
Формула 1 Новость

СМИ: четыре команды Ф1 уже предложили Бинотто работать у них

Главу Ferrari официально еще даже не уволили, а соперники уже спешат заручиться услугами столь ценного специалиста

Автор:
, Редактор (Турция)
СМИ: четыре команды Ф1 уже предложили Бинотто работать у них
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Ожидается, что компания Ferrari объявит об отставке главы своей команды Ф1 Маттиа Бинотто до конца декабря. Итальянец показал себя талантливым инженером, но административные функции и политические игры оказались не самой сильной его стороной, а спад по ходу сезона-2022 окончательно предрешил судьбу 53-летнего специалиста.

Обновление: Ferrari официально объявила об отставке Бинотто

До недавнего времени Бинотто руководил коллективом из Маранелло и параллельно де-факто оставался его техническим директором – этот пост так никто и не занял после перевода Маттиа на пост большого босса. 

Нет сомнения, что технические компетенции Бинотто в случае его увольнения будут востребованы в Ф1. Вдобавок, он является носителем большого объема важной информации. Неудивительно, что еще до увольнения главы Скудерии пошли сплетни о том, где он может оказаться. 

Онлайн-издание Formu1a.uno сообщило, что интерес к услугам Маттиа уже выразили четыре команды. В публикации прямо называются Alpine и Aston Martin, а также «одна топ-команда». Про четвертого претендента никаких деталей нет. 

По правилам, прежде, чем начать работу у конкурентов, любой ключевой сотрудник Ф1 должен провести год в вынужденном отпуске. 

Кроме того, слухи доносят, что сама Ferrari тоже не определилась с тем, кто заменит Бинотто. В списке потенциальных кандидатов появился «бывший сотрудник Mercedes» (это коррелирует со сплетней про Росса Брауна, который возглавлял команду из Брэкли в 2010-13 годах, а на этой неделе ушел из FOM).

Ранее главным претендентом на роль начальника Скудерии считался нынешний глава Alfa Romeo Фредерик Вассер. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Браун объявил об уходе с поста спортивного босса Ф1
Предыдущая новость

Браун объявил об уходе с поста спортивного босса Ф1
Следующая новость

Росберг объяснил, почему его не привлекает роль босса команды Ф1

Росберг объяснил, почему его не привлекает роль босса команды Ф1
Больше от
Эзель Тан
«Боссы не терпят глупцов». Эксперт объяснил увольнение Бинотто
Формула 1

«Боссы не терпят глупцов». Эксперт объяснил увольнение Бинотто

ДиСи назвал ситуацию Переса в Red Bull безвыходной
Формула 1

ДиСи назвал ситуацию Переса в Red Bull безвыходной

Кубица допустил, что больше не сможет пилотировать машины Ф1
Формула 1

Кубица допустил, что больше не сможет пилотировать машины Ф1

Больше от
Маттиа Бинотто
Мнение: назначит ли Ferrari технического директора после ухода Бинотто?
Формула 1

Мнение: назначит ли Ferrari технического директора после ухода Бинотто?

Анализ: как увольнение Бинотто повлияет на будущее Ferrari
Формула 1

Анализ: как увольнение Бинотто повлияет на будущее Ferrari

Ferrari официально объявила об отставке Бинотто
Формула 1

Ferrari официально объявила об отставке Бинотто

Самое важное:

Протеже Alpine Дуэн проведет еще год в Ф2 в паре с пилотом-нарушителем
Формула 2 Формула 2

Протеже Alpine Дуэн проведет еще год в Ф2 в паре с пилотом-нарушителем

Австралиец остался в команде Virtuosi Racing, его напарником стал Амори Кордель

Риккардо раскрыл причины своих неудач в 2022 году
Формула 1 Формула 1

Риккардо раскрыл причины своих неудач в 2022 году

Даниэль признался, что слишком увлекся анализом – и в конечном итоге это сыграло против него самого

Хюлькенберг объяснил главное отличие Haas от Aston Martin
Формула 1 Формула 1

Хюлькенберг объяснил главное отличие Haas от Aston Martin

Немецкий гонщик рассказал, что его новая команда, быть может, и не очень велика, но на решение главных задач людей у нее вполне достаточно

Мнение: назначит ли Ferrari технического директора после ухода Бинотто?
Формула 1 Формула 1

Мнение: назначит ли Ferrari технического директора после ухода Бинотто?

Уже бывший глава команды одновременно руководил и ее тактическим штабом. Как же быть после его увольнения? Размышляет Роберто Кинкеро

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.