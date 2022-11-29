СМИ: четыре команды Ф1 уже предложили Бинотто работать у них
Главу Ferrari официально еще даже не уволили, а соперники уже спешат заручиться услугами столь ценного специалиста
Ожидается, что компания Ferrari объявит об отставке главы своей команды Ф1 Маттиа Бинотто до конца декабря. Итальянец показал себя талантливым инженером, но административные функции и политические игры оказались не самой сильной его стороной, а спад по ходу сезона-2022 окончательно предрешил судьбу 53-летнего специалиста.
Обновление: Ferrari официально объявила об отставке Бинотто
До недавнего времени Бинотто руководил коллективом из Маранелло и параллельно де-факто оставался его техническим директором – этот пост так никто и не занял после перевода Маттиа на пост большого босса.
Нет сомнения, что технические компетенции Бинотто в случае его увольнения будут востребованы в Ф1. Вдобавок, он является носителем большого объема важной информации. Неудивительно, что еще до увольнения главы Скудерии пошли сплетни о том, где он может оказаться.
Онлайн-издание Formu1a.uno сообщило, что интерес к услугам Маттиа уже выразили четыре команды. В публикации прямо называются Alpine и Aston Martin, а также «одна топ-команда». Про четвертого претендента никаких деталей нет.
По правилам, прежде, чем начать работу у конкурентов, любой ключевой сотрудник Ф1 должен провести год в вынужденном отпуске.
Кроме того, слухи доносят, что сама Ferrari тоже не определилась с тем, кто заменит Бинотто. В списке потенциальных кандидатов появился «бывший сотрудник Mercedes» (это коррелирует со сплетней про Росса Брауна, который возглавлял команду из Брэкли в 2010-13 годах, а на этой неделе ушел из FOM).
Ранее главным претендентом на роль начальника Скудерии считался нынешний глава Alfa Romeo Фредерик Вассер.
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