СМИ: четыре команды Ф1 уже предложили Бинотто работать у них

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Ожидается, что компания Ferrari объявит об отставке главы своей команды Ф1 Маттиа Бинотто до конца декабря. Итальянец показал себя талантливым инженером, но административные функции и политические игры оказались не самой сильной его стороной, а спад по ходу сезона-2022 окончательно предрешил судьбу 53-летнего специалиста.

Обновление: Ferrari официально объявила об отставке Бинотто

До недавнего времени Бинотто руководил коллективом из Маранелло и параллельно де-факто оставался его техническим директором – этот пост так никто и не занял после перевода Маттиа на пост большого босса.

Нет сомнения, что технические компетенции Бинотто в случае его увольнения будут востребованы в Ф1. Вдобавок, он является носителем большого объема важной информации. Неудивительно, что еще до увольнения главы Скудерии пошли сплетни о том, где он может оказаться.

Онлайн-издание Formu1a.uno сообщило, что интерес к услугам Маттиа уже выразили четыре команды. В публикации прямо называются Alpine и Aston Martin, а также «одна топ-команда». Про четвертого претендента никаких деталей нет.

По правилам, прежде, чем начать работу у конкурентов, любой ключевой сотрудник Ф1 должен провести год в вынужденном отпуске.

Кроме того, слухи доносят, что сама Ferrari тоже не определилась с тем, кто заменит Бинотто. В списке потенциальных кандидатов появился «бывший сотрудник Mercedes» (это коррелирует со сплетней про Росса Брауна, который возглавлял команду из Брэкли в 2010-13 годах, а на этой неделе ушел из FOM).

Ранее главным претендентом на роль начальника Скудерии считался нынешний глава Alfa Romeo Фредерик Вассер.