СМИ: Британия не может отстранить Мазепина от гонки в Сильверстоуне

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Несколько дней назад британская организация Motorsport UK, которая контролирует проведение гонок на территории своей страны, запретила участвовать в них всем пилотам из России и Белоруссии. Тогда многие (в том числе и мы) предположили, что это станет ограничением для Никиты Мазепина на Гран При Великобритании.

Издание Racingnews365.com провело собственный анализ правил и пришло к выводу, что это не совсем так. Гран При является этапом международного чемпионата, который контролируется не национальными органами, а напрямую FIA. Иными словами, запрет Motorsport UK распространяется только на национальные британские гонки, а не на международные серии.

Более того, в Формуле 1 Мазепин выступает не с российской гоночной лицензией, а с суперлицензией FIA. Понятно, что сама FIA выдает суперлицензии в том числе на основании национальных гоночных лицензий. Но юридически Мазепин приедет на Гран При Великобритании именно с суперлицензией FIA, а не с бумагой от Российской автомобильной федерации.

Напомним, что FIA во вторник официально подтвердила, что спортсмены из России и Белоруссии допускаются до соревнований, но при условии, что они соглашаются на нейтральный статус. Условия этого статуса весьма суровы, и гонщики обязаны из подписать.

Также напомним, что Мазепин выступает за Haas при условии, что компания его отца «Уралкалий» является титульным спонсором команды. Однако в новых реалиях как минимум логотипы «Уралкалия» никак не могут быть размещены на болидах, грузовиках, униформе, сайте команды или где-то еще. Есть очевидные вопросы и к тому, как «Уралкалий» технически сможет (даже если захочет) переводить Haas спонсорские деньги.

Ранее глава Haas Гюнтер Штайнер заявил, что вопрос о будущем Мазепина и сотрудничестве с «Уралкалием» будет решен на этой неделе. В то же время команда опровергла появившуюся вчера информацию, что решение об уходе Мазепина уже принято.

Читайте также: Британия запретила российским пилотам выступать в своих гонках