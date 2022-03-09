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Формула 1 Новости

СМИ: Бриаторе вернется в Формулу 1

Сообщается, что бывший менеджер Фернандо Алонсо вновь заинтересован работой в чемпионате

СМИ: Бриаторе вернется в Формулу 1
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По информации нидерландского издания De Telegraaf, бывший глава команд Benetton и Renault Флавио Бриаторе собирается вернуться в Формулу 1 – причем в качестве спортивного консультанта чемпионата. 

«Флавио Бриаторе будет поддерживать нас в налаживании отношений с существующими и потенциальными промоутерами, а также будет помогать в развитии партнерских отношений в коммерческой и развлекательных сферах, чтобы мы могли продолжать совершенствовать этот прекрасный вид спорта», – приводятся слова неназванного спикера из Ф1.

Напомним, что еще в конце прошлого сезона ходили слухи о возможном возвращении Бриаторе, поскольку в одном из роликов менеджер был замечен с главой Ф1 Стефано Доменикали. Однако эта информация была практически сразу же опровергнута.

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Бриаторе ушел из чемпионата в 2009 году после скандала с намеренной аварией пилота его команды Renault Нельсона Пике во время гонки в Сингапуре сезоном ранее, в 2008-м. FIA также запретила Флавио иметь отношения к гонкам под своей эгидой, но это решение было позже отменено французским судом.

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