СМИ: Боссы Ф1 передумали искать замену для Гран При Китая
Как стало известно Auto Motor und Sport, отмененный этап в Шанхае просто вычеркнут из календаря, оставив в нем 23 Гран При
Формула 1 рассчитывала провести в 2023 году рекордно насыщенный сезон из 24 этапов, включая шесть в спринтерском формате.
Однако в начале декабря было принято решение отменить гонку в Шанхае из-за пандемийных ограничений. В заявлении организаторов чемпионата было сказано, что этому Гран При попробуют отыскать замену.
Вскоре напомнили о себе претенденты на вакансию в календаре – Португалия и Турция. Однако самый удобный вариант с этапом в Портимане оказался не самым простым – дело в том, что на дату шанхайской гонки, 16 апреля, там уже был запланирован уик-энд марафонской серии WEC.
В декабре FIA нежелательно было бы переписывать календари, потому для Ф1 пришлось бы найти другую дату, что нарушало выстроенную логистику и сулило другие сложности.
Прежде Шанхай находился в списке этапов между Мельбурном и Баку, что выглядело весьма логично с точки зрения географии переездов. Но если из Австралии имущество команд придется доставлять на самый край Европы в Португалию, а оттуда возвращать в Азербайджан – это совсем другая история.
Издание Auto Motor und Sport пишет, что рассматривался вариант Мельбурн – Баку – Портиман, но организаторы бакинского Гран При не захотели переносить свою дату с первомайских выходных на середину апреля.
Что касается Турции, то этот вариант выглядит чуть лучше в плане логистики, но местные промоутеры пока не проявили достаточного желания принять Гран При.
Приняв во внимание все обстоятельства, менеджмент Формулы 1 предпочел выбрать простейшее решение и сократил календарь до 23 годок, пишет AMuS.
Календарь Формулы 1 на 2023 год (предварительно)
|Этап
|Дата
|Гонка
|Трасса / место
|1
|3-5 марта
|Гран При Бахрейна
|Сахир
|2
|17-19 марта
|Гран При Саудовской Аравии
|Джидда
|3
|31 марта – 2 апреля
|Гран При Австралии
|Альберт-парк, Мельбурн
|4
|28-30 апреля
|Гран При Азербайджана
|Баку
|5
|5-7 мая
|Гран При Майами
|Майами, США
|6
|19-21 мая
|Гран При Эмилии-Романьи
|Имола, Италия
|7
|26-28 мая
|Гран При Монако
|Монте-Карло
|8
|2-4 июня
|Гран При Испании
|«Каталунья», Барселона
|9
|16-18 июня
|Гран При Канады
|Монреаль
|10
|30 июня – 2 июля
|Гран При Австрии
|Шпильберг
|11
|7-9 июля
|Гран При Великобритании
|Сильверстоун
|12
|21-23 июля
|Гран При Венгрии
|«Хунгароринг», Будапешт
|13
|28-30 июля
|Гран При Бельгии
|«Спа-Франкоршам»
|14
|25-27 августа
|Гран При Нидерландов
|Зандфорт
|15
|1-3 сентября
|Гран При Италии
|Монца
|16
|15-17 сентября
|Гран При Сингапура
|«Марина-Бэй»
|17
|22-24 сентября
|Гран При Японии
|Сузука
|18
|6-8 октября
|Гран При Катара
|Лосаил
|19
|20-22 октября
|Гран При США
|Остин
|20
|27-29 октября
|Гран При Мехико
|«Им. братьев Родригес», Мексика
|21
|3-5 ноября
|Гран При Сан-Паулу
|«Интерлагос», Бразилия
|22
|16-18 ноября
|Гран При Лас-Вегаса
|Лас-Вегас, США
|23
|24-26 ноября
|Гран При Абу-Даби
|«Яс-Марина», ОАЭ
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