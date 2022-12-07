СМИ: Боссы Ф1 передумали искать замену для Гран При Китая

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Формула 1 рассчитывала провести в 2023 году рекордно насыщенный сезон из 24 этапов, включая шесть в спринтерском формате.

Однако в начале декабря было принято решение отменить гонку в Шанхае из-за пандемийных ограничений. В заявлении организаторов чемпионата было сказано, что этому Гран При попробуют отыскать замену.

Вскоре напомнили о себе претенденты на вакансию в календаре – Португалия и Турция. Однако самый удобный вариант с этапом в Портимане оказался не самым простым – дело в том, что на дату шанхайской гонки, 16 апреля, там уже был запланирован уик-энд марафонской серии WEC.

В декабре FIA нежелательно было бы переписывать календари, потому для Ф1 пришлось бы найти другую дату, что нарушало выстроенную логистику и сулило другие сложности.

Прежде Шанхай находился в списке этапов между Мельбурном и Баку, что выглядело весьма логично с точки зрения географии переездов. Но если из Австралии имущество команд придется доставлять на самый край Европы в Португалию, а оттуда возвращать в Азербайджан – это совсем другая история.

Издание Auto Motor und Sport пишет, что рассматривался вариант Мельбурн – Баку – Портиман, но организаторы бакинского Гран При не захотели переносить свою дату с первомайских выходных на середину апреля.

Что касается Турции, то этот вариант выглядит чуть лучше в плане логистики, но местные промоутеры пока не проявили достаточного желания принять Гран При.

Приняв во внимание все обстоятельства, менеджмент Формулы 1 предпочел выбрать простейшее решение и сократил календарь до 23 годок, пишет AMuS.

Календарь Формулы 1 на 2023 год (предварительно)

Этап Дата Гонка Трасса / место 1 3-5 марта Гран При Бахрейна Сахир 2 17-19 марта Гран При Саудовской Аравии Джидда 3 31 марта – 2 апреля Гран При Австралии Альберт-парк, Мельбурн 4 28-30 апреля Гран При Азербайджана Баку 5 5-7 мая Гран При Майами Майами, США 6 19-21 мая Гран При Эмилии-Романьи Имола, Италия 7 26-28 мая Гран При Монако Монте-Карло 8 2-4 июня Гран При Испании «Каталунья», Барселона 9 16-18 июня Гран При Канады Монреаль 10 30 июня – 2 июля Гран При Австрии Шпильберг 11 7-9 июля Гран При Великобритании Сильверстоун 12 21-23 июля Гран При Венгрии «Хунгароринг», Будапешт 13 28-30 июля Гран При Бельгии «Спа-Франкоршам» 14 25-27 августа Гран При Нидерландов Зандфорт 15 1-3 сентября Гран При Италии Монца 16 15-17 сентября Гран При Сингапура «Марина-Бэй» 17 22-24 сентября Гран При Японии Сузука 18 6-8 октября Гран При Катара Лосаил 19 20-22 октября Гран При США Остин 20 27-29 октября Гран При Мехико «Им. братьев Родригес», Мексика 21 3-5 ноября Гран При Сан-Паулу «Интерлагос», Бразилия 22 16-18 ноября Гран При Лас-Вегаса Лас-Вегас, США 23 24-26 ноября Гран При Абу-Даби «Яс-Марина», ОАЭ