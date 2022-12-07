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Формула 1 Новость

СМИ: Боссы Ф1 передумали искать замену для Гран При Китая

Как стало известно Auto Motor und Sport, отмененный этап в Шанхае просто вычеркнут из календаря, оставив в нем 23 Гран При

Автор:
, Редактор (Турция)
СМИ: Боссы Ф1 передумали искать замену для Гран При Китая
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Формула 1 рассчитывала провести в 2023 году рекордно насыщенный сезон из 24 этапов, включая шесть в спринтерском формате. 

Однако в начале декабря было принято решение отменить гонку в Шанхае из-за пандемийных ограничений. В заявлении организаторов чемпионата было сказано, что этому Гран При попробуют отыскать замену. 

Вскоре напомнили о себе претенденты на вакансию в календаре – Португалия и Турция. Однако самый удобный вариант с этапом в Портимане оказался не самым простым – дело в том, что на дату шанхайской гонки, 16 апреля, там уже был запланирован уик-энд марафонской серии WEC. 

В декабре FIA нежелательно было бы переписывать календари, потому для Ф1 пришлось бы найти другую дату, что нарушало выстроенную логистику и сулило другие сложности. 

Прежде Шанхай находился в списке этапов между Мельбурном и Баку, что выглядело весьма логично с точки зрения географии переездов. Но если из Австралии имущество команд придется доставлять на самый край Европы в Португалию, а оттуда возвращать в Азербайджан – это совсем другая история. 

Издание Auto Motor und Sport пишет, что рассматривался вариант Мельбурн – Баку – Портиман, но организаторы бакинского Гран При не захотели переносить свою дату с первомайских выходных на середину апреля.  

Что касается Турции, то этот вариант выглядит чуть лучше в плане логистики, но местные промоутеры пока не проявили достаточного желания принять Гран При. 

Приняв во внимание все обстоятельства, менеджмент Формулы 1 предпочел выбрать простейшее решение и сократил календарь до 23 годок, пишет AMuS.

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Календарь Формулы 1 на 2023 год (предварительно)

Этап Дата Гонка Трасса / место
1 3-5 марта Bahrain Гран При Бахрейна Сахир
2 17-19 марта Saudi Arabia Гран При Саудовской Аравии Джидда
3 31 марта – 2 апреля Australia Гран При Австралии Альберт-парк, Мельбурн
4 28-30 апреля Azerbaijan Гран При Азербайджана Баку
5 5-7 мая United States Гран При Майами Майами, США
6 19-21 мая Italy Гран При Эмилии-Романьи Имола, Италия
7 26-28 мая Monaco Гран При Монако Монте-Карло
8 2-4 июня Spain Гран При Испании «Каталунья», Барселона
9 16-18 июня Canada Гран При Канады Монреаль
10 30 июня – 2 июля Austria Гран При Австрии Шпильберг
11 7-9 июля United Kingdom Гран При Великобритании Сильверстоун
12 21-23 июля Hungary Гран При Венгрии «Хунгароринг», Будапешт
13 28-30 июля Belgium Гран При Бельгии «Спа-Франкоршам»
14 25-27 августа Netherlands Гран При Нидерландов Зандфорт
15 1-3 сентября Italy Гран При Италии Монца
16 15-17 сентября Singapore Гран При Сингапура «Марина-Бэй»
17 22-24 сентября Japan Гран При Японии Сузука
18 6-8 октября Qatar Гран При Катара Лосаил
19 20-22 октября United States Гран При США Остин
20 27-29 октября Mexico Гран При Мехико «Им. братьев Родригес», Мексика
21 3-5 ноября Brazil Гран При Сан-Паулу «Интерлагос», Бразилия
22 16-18 ноября United States Гран При Лас-Вегаса Лас-Вегас, США
23 24-26 ноября United Arab Emirates Гран При Абу-Даби «Яс-Марина», ОАЭ
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