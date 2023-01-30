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СМИ: боссы Ф1 нацелились убрать Бин Сулайема и уже нашли ему замену

Кажется, президент FIA все же переполнил чашу терпения Liberty Media…

Александр Кабановский
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СМИ: боссы Ф1 нацелились убрать Бин Сулайема и уже нашли ему замену
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Тучи над Мохаммедом Бин Сулайемом начали сгущаться в январе. По ходу первого года своего правления глава Международной автомобильной федерации ясно дал понять, что намерен всерьез бороться за власть в Формуле 1, в том числе в коммерческих вопросах, но именно первый месяц 2023-го вывел эту историю на новый уровень после нескольких знаковых событий. 

Во-первых, чиновник сделал довольно неудачные комментарии по поводу потенциальных переговоров о продаже Ф1 за $20 млрд, чем всерьез разозлил промоутеров чемпионата из Liberty Media. 

Во-вторых, он настроил против себя британских парламентариев, проигнорировав их письмо. Наконец, репортеры нашли в старой версии личного сайта Мохаммеда одно их его прежних интервью от 2001 года, где президент говорит о неспособности женщин решать задачи на одном уровне с мужчинами – это не могло не вызвать нового скандала, несмотря на уверения федерации, что сейчас Сулайем смотрит на вещи совершенно иначе. 

В итоге, как стало известно немецкой телекомпании Sport1, в Liberty решили запустить процесс смены главы FIA – и уже нашли кандидата ему на замену. Это бывший руководитель команд BAR и Benetton Дэвид Ричардс. 

Босс Prodrive Дэвид Ричардс, 2018 год

Босс Prodrive Дэвид Ричардс, 2018 год

Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Сейчас 70-летний британец руководит собственной компанией Prodrive, которая строит гоночную технику, а также возглавляет британский автоклуб Motorsport UK.

Однако пока, как следует из публикации, у промоутеров Ф1 недостаточно рычагов для смещения Сулайема со своего поста. 

В любом случае, противостояние спортивной и коммерческой власти в Больших Призах явно набирает обороты – и это совершенно точно не идет спорту на пользу. 

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