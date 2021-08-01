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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

СМИ: Босс Ф1 заставил Хэмилтона позвонить Ферстаппену

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Стефано Доменикали следил за поведением Льюиса после аварии

СМИ: Босс Ф1 заставил Хэмилтона позвонить Ферстаппену

Льюис Хэмилтон позвонил Максу Ферстаппену через пару дней после их столкновения, из-за которого голландец попал в больницу. Пилот Red Bull рассказал, что Хэмилтон не приносил извинения за аварию, но поинтересовался его самочувствием. 

По данным голландского комментатора Олава Мола, Хэмилтон вообще не собирался звонить Ферстаппену, но его вынудил руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали.

«Доменикали был вовлечен в ситуацию с момента аварии, – сказал Мол Ziggo Sport. – Он постоянно звонил Йосу [Ферстаппену], каждые пять-шесть часов. И он постоянно спрашивал Йоса, звонил ли им Хэмилтон. А тот постоянно отвечал, что нет. Тогда Доменикали сказал, что позвонит Льюису со словами о том, что тот должен позвонить Ферстаппенам».

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