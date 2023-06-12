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СМИ: Бинотто назвал боссов Audi F1 клоунами

Кажется, слухи о возможном переходе бывшего босса Ferrari в лагерь «Четырех колец» так и останутся слухами…

Александр Кабановский
Автор:
Маттиа Бинотто, руководитель Ferrari

О том, что после увольнения из Маранелло в конце прошлого года Маттиа Бинотто будет востребован в паддоке, никаких сомнений не было с самого начала. При этом сам итальянец не давал никаких намеков о том, где намерен работать дальше – что неизбежно привело к возникновения множества сплетен. 

Одна из самых достоверных утверждала, что после обязательного периода вынужденного отпуска Маттиа присоединится к амбициозному проекту Audi: у немецкого производителя достаточно денег, а столь опытный специалист был бы им крайне полезен. 

Недавно эта история получила развитие. Как поговаривают, Бинотто действительно посетил базу Audi в Нойбурге, которую сейчас переделывают под создание силовых установок для Формулы 1. 

Но самое удивительное – уровень инфраструктуры совершенно не впечатлил экс-главу Ferrari. Об этом упомянул журнал Business F1, а газета Corriere dello Sport даже поделилась совсем уж неприятными для Audi деталями. 

«Он был практически разочарован увиденным, – гласит публикация со ссылкой на собственные источники. – Причем настолько, что в личной переписке даже называл тех людей, с которыми общался на брифингах, "клоунами"».

Дебют Audi в Формуле 1 состоится в 2026 году, компания будет работать с командой Sauber (нынешней Alfa Romeo), часть акций которой уже выкупила минувшей зимой. 

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