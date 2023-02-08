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Формула 1 Новость

СМИ: Бин Сулайем отказался от контроля над Формулой 1

По информации Daily Mail, президент FIA сделал шаг назад, чтобы не обострять противостояние с владельцами коммерческих прав на спорт

Александр Кабановский
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СМИ: Бин Сулайем отказался от контроля над Формулой 1
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Начавшиеся презентации Формулы 1 переключили внимание болельщиков, однако многие наверняка помнят, что январь прошел под знаком серьезного противостояния спортивных властей Формулы 1 из FIA с промоутерами спорта.

Несколько заявлений главы федерации Мохаммеда Бин Сулайема настолько не понравились американцам из Liberty Media, что появились слухи о планах сместить чиновника со своего поста. 

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Как написала в среду газета Daily Mail, эта история получила свое развитие – причем довольно неожиданное. По информации издания, на фоне серьезной критики президент принял решение отказаться от прямого контроля над Ф1, за который сражался весть прошлый год

В понедельник 61-летний чиновник якобы разослал боссам всех команд письмо, в котором уведомил о своем решении. В нем он пишет, что намерен остаться на своем посту в FIA, но более не собирается на каждодневной основе принимать участие в делах чемпионата мира. 

Обновление: FIA подтвердила планы президента Сулайема не вмешиваться в дела Ф1

Сулайем вверит эти функции Николасу Томбасису, который сейчас отвечает за все формульные серии, а сам планирует, как сказано в письме, «сосредоточиться на стратегических вопросах вместе со своей командой».

Есть основания полагать, что в качестве «отступных» за невмешательство в дела Ф1 выходец из ОАЭ рассчитывает получить поддержку спорта при своем выдвижении на следующий президентский срок в FIA.  

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