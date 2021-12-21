СМИ: Audi заверила FIA, что намерена прийти в Ф1

Как стало известно изданию Racefans, Audi уже озвучила FIA свои намерения присоединиться к Ф1. По информации журналистов, производитель удовлетворен прогрессом, достигнутым относительно технического регламента для двигателей 2026 года.

Как сообщает Racefans, что в прошлый четверг от лица Audi главе Ф1 Стефано Доменикали и уже бывшему президенту FIA Жану Тодту было отправлено письмо. В его тексте производитель признает, что регламент предлагает справедливый компромисс для новичков и уже существующих участников чемпионата, а также отвечает целям, которые заявлены при переходе на новые двигатели.

Напомним, что 16 декабря FIA подтвердила моторный регламент на 2026-й год. Двигатели внутреннего сгорания останутся прежними: это 1,6-литровые моторы V6 с турбонаддувом. Однако работать они будут не на получаемом из нефти бензине, а на новом синтетическом топливе, сжигание которого не ведет к увеличению доли парникового углекислого газа в атмосфере. Также в новых моторах не будет узла MGU-H.