СМИ: Audi уже купила McLaren

Британское издание Autocar утверждает, что подразделение Audi концерна Volkswagen уже купила британскую компанию McLaren. Сделка затрагивает как производство дорожных спортивных машин, так и гоночную команду Формулы 1, но не распространяется на отдельное инженерное подразделение McLaren Applied, которое было продано ранее.

Никаких дополнительных подробностей сделки не сообщается, так что остается повторить слухи, которые ходили в последние месяцы.

Итак, по слухам группа Volkswagen, в которую входит в том числе Audi, стремилась прийти в Формулу 1 в качестве производителя силовых установок. Первоначально планировалось, что Volksewagen купит у команды Red Bull доставшиеся ей активы по производству двигателей Honda и переименует эти моторы в своих интересах.

Однако договориться с «Быками» о цене сделки не удалось. Так что Volkswagen решил действовать самостоятельно, войдя в Формулу 1 с собственными моторами, которые будут поставляться под двумя брендами.

Так, Audi должна была стать совладельцем McLaren и сформировать команду McLaren Audi. А Porsche вроде как стремился договориться о партнерстве с Williams.

Также по слухам решение о приходе VW в Формулу 1 должно было быть принято в начале ноября. Затем сообщалось, что оно может быть принято в декабре, но не позже, чем за несколько дней до заседания спортивного совета FIA 15 декабря.

Нельзя, впрочем, исключать и того, что все эти слухи являются спланированными утечками со стороны Audi и Volkswagen, целью которых является сделать руководство Red Bull более сговорчивыми при обсуждении первоначальной сделки.