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Формула 1 Новости

СМИ: Audi увеличила предложение для McLaren до €650 млн

Предварительное соглашение может быть подписано уже завтра

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СМИ: Audi увеличила предложение для McLaren до €650 млн
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Слухи о том, в каком формате Volkswagen придет в Формулу 1 обрастают все новыми подробностями. Недавно агентство Reuters писало, что входящая в группу VW марка Audi предложила McLaren за сотрудничество 500 миллионов евро. Теперь эта сумма пересмотрена в сторону увеличения, сообщает Bloomberg со ссылкой на немецкую газету Automobilwoche.

Согласно этой информации, изначально речь шла даже не о 500, а о 450 миллионах евро, но теперь предложение увеличено до 650 миллионов. Причем соглашение о намерениях между Audi и McLaren должно быть подписано уже завтра, 4 апреля, но позже его еще должен одобрить совет директоров Volkswagen.

Согласно статье, за эти деньги Audi покупает долю в команде McLaren в Формуле 1. Более того, следующем шагом станут инвестиции Audi уже в производство дорожных спортивных машин McLaren.

В то же время издание утверждает, что еще 24 марта McLaren подписал соглашение о намерениях с BMW, которое касается совместной разработки дорожных электрических спортивных машин. Об этом соглашении официально не объявлялось, так как в случае успеха переговоров с Audi оно будет расторгнуто.

Новая статья также подтверждает, что параллельно Volkswagen ведет переговоры и с Red Bull о поставках им силовых установок под своей маркой Porsche. Во всех случаях речь идет о том, что VW сделать двигатели, отвечающие новому регламенту, который вступит в силу только с 2026 года.

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