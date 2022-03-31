СМИ: Audi предлагает McLaren €500 млн за место в Ф1

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Обновление: Источник Motorsport.com в Volkswagen в целом подтверждает изложенное ниже и утверждает, что решение должно было быть принято еще 4 марта, но его отложили из-за осложнения ситуации в мире. В Red Bull не стали комментировать данную информацию, но посоветовали пристально следить за новостями об их силовых установках. Наконец, глава Формулы 1 Стефано Доменикали прокомментировал эти слухи так: «Продолжайте следить за этим, скоро все узнаете».

Ходившие всю вторую половину 2021 года слухи о приходе концерна Volkswagen в Формулу 1 пока не утихают. Агентство Reuters со ссылкой на Business Insider и собственные источники опубликовало самую актуальную информацию на этот счет.

Итак, во-первых называется новая дата, когда руководство Volkswagen должно принять окончательное решение. Теперь это следующая неделя, причем источник агентства оценивает вероятность положительного решения собрания директоров VW как крайне вероятное.

Во-вторых, концерн все же придет не с одним брендом, а с двумя. Porsche станет официальным поставщиком силовых установок для Red Bull. А Audi сделает предложение McLaren на 500 миллионов евро, от которого, по версии немцев, нельзя будет отказаться.

И в том и ином случае речь идет о поставках силовых установок с 2026 года, когда в Формуле 1 изменится технический регламент. Тогда моторы будут полностью переведены на использование синтетического топлива. Это укладывается в стратегию Porsche, поскольку компания сама активно работает над созданием и продвижением такого типа горючего.

Заметка, впрочем, оставляет вопросы. За что именно Audi заплатит 500 миллионов евро? В качестве спонсорского взноса с учетом потолка бюджета в 140 миллионов долларов в год это очень много. А в сравнении со стоимостью всей группы McLaren – скорее мало. Поскольку группа McLaren не является публичной компанией, мы не знаем ее стоимость, но, к примеру, рыночная стоимость Ferrari как компании и команды в сумме сейчас составляет 39,19 миллиардов евро. Продавать же команду отдельно от автомобильного производства McLaren вряд ли захочет.

Кто именно будет делать моторы? Идет ли речь о покупке производства в Великобритании, которое уже строит Red Bull на основе технологий, полученных от Honda или Porsche разработает моторы самостоятельно? И будет ли какое-либо отличие в силовых установках Audi и Porsche?

Так или иначе, если слухи подтвердятся, первые официальные подробности могут появиться уже на следующей неделе.

Дополнительная информация: Адам Купер и Кристиан Нимсерволь.