СМИ: Андретти выбрал моториста для своей команды в Ф1

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Вечером, 18 февраля, Марио Андретти в своем твитере рассказал, что его сын Майкл в 2024 году собирается выставить собственную команду в Формуле 1. Сам Майкл подтвердил данную информацию Motorsport.com, но отказался от каких-либо дополнительных комментариев.

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Через несколько часов после появления этой новости некоторые источники со ссылкой на издание IndyStar сообщили, что Андретти уже договорился с поставщиком двигателей, но не стал рассказывать, с какой именно компанией он проводил переговоры.

Вполне вероятно, что мотористом будущего коллектива под названием Andretti Global может стать Red Bull Powertrains – компания, которая создает моторы по технологиям свернувшей свою программу в Ф1 Honda. Такой вариант кажется наиболее допустимым, поскольку команда IndyCar Andretti Autosport, чьим боссом и является Майкл, уже давно сотрудничает с данным японским производителем.

Стоит напомнить, с первого этапа грядущего сезона Ф1 в силу вступает правило о запрете на доработку двигателей до смены регламента (на данный момент новые моторные правила запланированы вступить в силу с 2026 года). Соответственно, уже сейчас будет известно, какими по силу окажутся двигатели конкретных производителей.