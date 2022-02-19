Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / FIA изменила правило рестарта в Формуле 1 Следующая / Мазепин: Для Haas не может быть вопроса, получится или нет
Формула 1 Новости

СМИ: Андретти выбрал моториста для своей команды в Ф1

Майкл Андретти уже подал заявку в FIA на создание собственного коллектива в чемпионате

СМИ: Андретти выбрал моториста для своей команды в Ф1
Автор:
, редактор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Вечером, 18 февраля, Марио Андретти в своем твитере рассказал, что его сын Майкл в 2024 году собирается выставить собственную команду в Формуле 1. Сам Майкл подтвердил данную информацию Motorsport.com, но отказался от каких-либо дополнительных комментариев. 

Читайте также:

Через несколько часов после появления этой новости некоторые источники со ссылкой на издание IndyStar сообщили, что Андретти уже договорился с поставщиком двигателей, но не стал рассказывать, с какой именно компанией он проводил переговоры.

Вполне вероятно, что мотористом будущего коллектива под названием Andretti Global может стать Red Bull Powertrains – компания, которая создает моторы по технологиям свернувшей свою программу в Ф1 Honda. Такой вариант кажется наиболее допустимым, поскольку команда IndyCar Andretti Autosport, чьим боссом и является Майкл, уже давно сотрудничает с данным японским производителем. 

Стоит напомнить, с первого этапа грядущего сезона Ф1 в силу вступает правило о запрете на доработку двигателей до смены регламента (на данный момент новые моторные правила запланированы вступить в силу с 2026 года). Соответственно, уже сейчас будет известно, какими по силу окажутся двигатели конкретных производителей.

Читайте также:
 
Поделились
Комментарии
FIA изменила правило рестарта в Формуле 1
Предыдущая новость

FIA изменила правило рестарта в Формуле 1
Следующая новость

Мазепин: Для Haas не может быть вопроса, получится или нет

Мазепин: Для Haas не может быть вопроса, получится или нет
Загрузить комментарии
Больше от
Александра Шубина
У Alfa Romeo сломалась коробка передач на обкатке во Фьорано
Формула 1

У Alfa Romeo сломалась коробка передач на обкатке во Фьорано

Видео: первый онборд с машины Ф1 2022 года
Формула 1

Видео: первый онборд с машины Ф1 2022 года

FIA изменила правило рестарта в Формуле 1
Формула 1

FIA изменила правило рестарта в Формуле 1

Andretti Autosport Больше от
Andretti Autosport
Андретти не отказался от планов купить команду Фopмулы 1
Формула 1

Андретти не отказался от планов купить команду Фopмулы 1

Гонщик IndyCar Херта: Я все еще нацелен попасть в Ф1
Формула 1

Гонщик IndyCar Херта: Я все еще нацелен попасть в Ф1

Сколько стоит участие в Формуле Е? Ответ команды Andretti
Формула E

Сколько стоит участие в Формуле Е? Ответ команды Andretti

Самое важное:

У Alfa Romeo сломалась коробка передач на обкатке во Фьорано
Формула 1 Формула 1

У Alfa Romeo сломалась коробка передач на обкатке во Фьорано

Формула 1 обязала команды раскрывать технические новинки
Формула 1 Формула 1

Формула 1 обязала команды раскрывать технические новинки

Видео: первый онборд с машины Ф1 2022 года
Формула 1 Формула 1

Видео: первый онборд с машины Ф1 2022 года

Мазепин: Для Haas не может быть вопроса, получится или нет
Формула 1 Формула 1

Мазепин: Для Haas не может быть вопроса, получится или нет

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.