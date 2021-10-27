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Формула 1 Новость

СМИ: Андретти передумал покупать Alfa Romeo

Автор:
, Ответственный редактор

По информации сразу нескольких изданий, американская сторона отказалась от запланированной сделки из-за ее финансовых условий

СМИ: Андретти передумал покупать Alfa Romeo

Начиная с конца августа гоночные медиа стали полниться публикациями об интересе Майкла Андретти к покупке команды Формулы 1. Позже появились детали: бывший гонщик и глава большой команды якобы нацелился выкупить 80% акций Sauber – той команды, что сейчас выступает в Гран При под именем Alfa Romeo.

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Однако в последнее время тональность слухов изменилась. В частности, появилась информация, что стороны не смогли договориться об условиях сделки и значительно охладели к самой идее продажи.

В среду германская Auto Motor und Sport и британская The Race сообщили читателям со ссылкой на собственные источники, что Андретти окончательно отказался от своих планов.    

Причиной называется та сумма, которую нынешний владелец команды, шведский миллиардер Финн Раусинг, запросил за акции. Сообщается, что саму стоимость американцы сочли приемлемой, однако хозяева Sauber в дополнение к ней запросили пятилетний гарантийный депозит, размер которого составляет $50 млн в год.

Эти деньги должны гарантировать Sauber продолжение выступлений даже в том случае, если новые владельцы почему-либо потеряют интерес к проекту или не смогут привлечь финансирование.  

Действующий контракт с Alfa Romeo рассчитан только до конца 2022 года, и в случае выкупа команды итальянский бренд едва ли продолжит финансирование. 

По информации источников, в Andretti оказались не готовы выполнить это требование, потому сделка, фактически, уже сорвалась. 

Это значит, что в Хинвиле почти наверняка вернутся к прежнему плану – усадят за руль Гуанью Чжоу и пополнят бюджет за счет его спонсоров. Шансы же Антонио Джовинацци остаться в Ф1 теперь устремились к нулю.

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