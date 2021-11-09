СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin

После того, как Сириль Абитбуль покинул команду Renault, которую в этом сезоне переименовали в Alpine, у коллектива нет единоличного руководителя. Точнее есть глава всей марки Alpine Лоран Росси и управляющий директор команды Марцин Будковски. Но промежуточная роль, которую занимал как раз Абитбуль, остается свободной.

Как пишет французское издание Auto Hebdo, на эту роль пытаются переманить нынешнего руководителя команды Aston Martin Отмара Сафнауэра.

Сайнауэр возглавлял Aston Martin еще в те годы, когда коллектив назывался Force India и запомнился тем, что умел достигать максимальных результатов при ограниченном бюджете.

Он сохранил свой пост после покупки команды канадским бизнесменом Лоуренсом Строллом. Стролл сначала переименовал команду в Racing Point, а затем купил марку Aston Martin и вновь переименовал команду, дав ей легендарное британское имя.

Стролл с самого начала не скрывал, что его целью является победа Aston Martin в чемпионате. Однако в этом сезоне Aston Martin пока занимает лишь седьмое место при том, что в прошлом году Racing Point стала четвертой.

В этой связи Сафнауэр находится под давлением из-за слабых результатов. Что, в свою очередь, заставляет его задуматься о смене работы.