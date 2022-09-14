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Формула 1 Новости

СМИ: Alpine пригласила на закрытые тесты четверых гонщиков

Двое из претендентов ранее никогда не выступали в Формуле 1, один провел всего одну гонку

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СМИ: Alpine пригласила на закрытые тесты четверых гонщиков
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Перед следующим Гран При, который пройдет в Сигнапуре, команда Alpine устроит на трассе в Венгрии закрытые тесты. Эту информацию официально подтвердили Racingnews365.com, а неофициально издание узнало имена четверых участников.

Итак, в Alpine договорилась о тестах для своего юниора, пилота Формулы 2 Джека Дуэна. Изначально в команде не рассматривали Дуэна в роли пилота Формулы 1 раньше 2024 года, однако оставшись без одного из гонщиков, французы решили дать своему юниору шанс хотя бы показать себя.

Вторым участником станет Ник де Врис. Голландец много лет безуспешно пытался попасть в Формулу 1 и внезапно получил шанс провести одну гонку за Williams, заменив в Монце Алеса Элбона. И сразу повторил лучший результат Элбона в сезоне, финишировав девятым.

Третьим в тесты примет участие Мик Шумахер. Сын семикратного чемпиона мира пока не продлил свой контракт с Haas, так что естественным образом ищет для себя другие возможности.

Наконец, четвертым позвали пилота IndyCar Колтона Херту. Его также уже не первый год пытаются пристроить в Формулу 1, да и чемпионат заинтересован в привлечении американских болельщиков с помощью их соотечественника. Однако особенность системы присвоения баллов для получения суперлицензии FIA (да и не самый высокий результат самого Херты в последнем сезоне IndyCar, где он стал только десятым) делают весьма проблематичным его переход в Формулу 1.

Интересно, что на тесты не позвали ни Даниэля Риккардо, ни Нико Хюлькенберга. Возможно, в команде решили, что раз эти двое уже выступали за нее в прошлом, но про них и так все известно.

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