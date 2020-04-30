СМИ: AlphaTauri сыграет ключевую роль в голосовании по бюджетам

В ближайшее время должно пройти голосование команд по вопросу о дополнительном сокращении бюджетов на 2021 год. По данным издания Auto Motor und Sport, на этот раз команда AlphaTauri получила от Red Bull право на полную самостоятельность при голосовании. Теперь голос итальянского коллектива может стать решающим.

Обычно для принятия решения требуется единогласие семи команд из десяти. Однако в сложившейся экстренной ситуации достаточно будет простого большинства.

По принятому регламенту бюджеты команд не должны превышать $175 млн в год. В Ferrari, Mercedes и Red Bull согласны на урезание бюджетов до $145 млн. В Haas и McLaren выступают за сокращение потолка расходов до $100 млн.

В таких условиях именно позиция AlphaTauri на уровне $130 млн может объединить команды средней группы, утверждает Auto Motor und Sport. Издание предполагает, что Racing Point поддержит Mercedes, но остальные шесть команд могут объединиться с AlphaTauri и победить лидеров чемпионата в голосовании по лимиту расходов.