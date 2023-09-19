СМИ: AlphaTauri назовет своего пилота на 2024 год по ходу Гран При Японии
По информации Auto Motor und Sport, Юки Цуноду оставят в команде из Фаэнцы еще на сезон, а официальное подтверждение прозвучит по ходу домашнего для пилота этапа
Юки Цуноде не слишком везет в последних Гран При: в Монце машина подвела пилота еще до старта, а в Сингапуре, где у AlphaTauri явно была скорость, Макс Ферстаппен помешал японцу в квалификации, а Серхио Перес столкнулся с ним на первом же круге гонки, что привело к сходу Юки.
И хотя в десяти последних Гран При Цунода заработал всего одно очко, Red Bull собирается предложить 23-летнему пилоту новый контракт. Сейчас «младшая» команда концерна остается одной из немногих в пелотоне, где еще есть вакансии. Именно поэтому регулярно возникают слухи о возможности перехода в Фаэнцу самых разных гонщиков.
Комментируя их, германское издание AMuS пишет: «Для Мика Шумахера двери AlphaTauri теперь окончательно закрыты. Если говорить откровенно, то они никогда и не были по-настоящему открытыми.
А о продлении контракта с Юки Цунодой на 2024 год должны объявить по ходу уик-энда в Сузуке».
По общему мнению экспертов, второго пилота команда выберет между Даниэлем Риккардо, который сейчас заканчивает восстановление после травмы кисти, и неплохо заменяющим его Лиамом Лоусоном.
Ранее в гоночных СМИ циркулировали слухи, будто Honda планирует в дальнейшем сделать Цуноду гонщиком Aston Martin, которой с 2026 года станет поставлять силовые установки.
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