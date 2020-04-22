Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
63 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
70 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
84 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
98 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
126 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
133 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
147 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
154 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
168 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
182 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
189 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
203 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
217 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

СМИ: Алонсо хочет занять место Феттеля в Ferrari

Поделились
Комментарии
СМИ: Алонсо хочет занять место Феттеля в Ferrari
Автор:
, редактор
22 апр. 2020 г., 08:02

Двукратный чемпион мира выразил готовность заменить четырехкратного

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что Себастьян Феттель не согласился с первыми предложениями Ferrari по новому контракту. Немец якобы даже назвал шуткой имеюшийся вариант заключения договора на один год с зарплатой в 12 млн евро. В связи с этим начали появляться слухи о том, кто мог бы заменить Феттеля в Маранелло.

Основными кандидатами по-прежнему считаются Даниэль Риккардо из Renault и Карлос Сайнс из McLaren. Однако, по данным издания F1-Insider, ссылающегося на заслуживающие доверия источники, желание занять место Феттеля выразил и двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо.

Испанец покинул Формулу 1 в конце 2018 года, но прошедшей зимой объявил о намерении вернуться в сезоне-2021. Алонсо уже выступал за Ferrari с 2010-го по 2014-й годы. За это время он выиграл 11 гонок и трижды становился вторым в чемпионате. 

Контракт Феттеля с Ferrari истекает в конце 2020 года. По слухам, в случае перехода Сайнса в Скудерии немец может занять его место в McLaren.

Читайте также:

Следующая новость
Работников «Ред Булл Ринга» проверили на коронавирус

Предыдущая новость

Работников «Ред Булл Ринга» проверили на коронавирус
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Франции

Гран При Франции

25 июн. - 28 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

50 самых уродливых машин в истории Формулы 1

2
Формула 1

Цена на нефть стала отрицательной. Ирвайн придумал, как на этом заработать

3
Формула 1

Мнение: Формуле 1 не нужен коммунизм. Тодт и Агаг – популисты

4
Формула 1

Слухи: Феттель отверг новый контракт с Ferrari

5
Формула 1

10 гонок Формулы 1, где судьбу победы решили последние метры

Последние видео

Фильм «Герои»: Мика Хаккинен о начале карьеры 01:02
Формула 1

Фильм «Герои»: Мика Хаккинен о начале карьеры

Такого Спа вы еще не видели. Мы развернули трассу! 01:59
Формула 1

Такого Спа вы еще не видели. Мы развернули трассу!

Баку: разворот. Как выглядит азербайджанская трасса Формулы 1 в зеркальном отражении 02:00
Формула 1

Баку: разворот. Как выглядит азербайджанская трасса Формулы 1 в зеркальном отражении

Шанхайская антитеза. Как проехать Гран При Китая в обратном направлении 01:50
Формула 1

Шанхайская антитеза. Как проехать Гран При Китая в обратном направлении

Последние станут первыми. Повороты Гран При Бахрейна задом наперед 01:47
Формула 1

Последние станут первыми. Повороты Гран При Бахрейна задом наперед

Самое важное:

СМИ: Алонсо хочет занять место Феттеля в Ferrari
F1

СМИ: Алонсо хочет занять место Феттеля в Ferrari

Работников «Ред Булл Ринга» проверили на коронавирус
F1

Работников «Ред Булл Ринга» проверили на коронавирус

Цена на нефть стала отрицательной. Ирвайн придумал, как на этом заработать
F1

Цена на нефть стала отрицательной. Ирвайн придумал, как на этом заработать

В Нидерландах запретили все гонки до сентября. Этапы MotoGP и супербайка отложены
F1

В Нидерландах запретили все гонки до сентября. Этапы MotoGP и супербайка отложены

Мнение: Формуле 1 не нужен коммунизм. Тодт и Агаг – популисты
F1

Мнение: Формуле 1 не нужен коммунизм. Тодт и Агаг – популисты

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.