СМИ: Алонсо хочет занять место Феттеля в Ferrari
Двукратный чемпион мира выразил готовность заменить четырехкратного
Накануне в СМИ появились сообщения о том, что Себастьян Феттель не согласился с первыми предложениями Ferrari по новому контракту. Немец якобы даже назвал шуткой имеюшийся вариант заключения договора на один год с зарплатой в 12 млн евро. В связи с этим начали появляться слухи о том, кто мог бы заменить Феттеля в Маранелло.
Основными кандидатами по-прежнему считаются Даниэль Риккардо из Renault и Карлос Сайнс из McLaren. Однако, по данным издания F1-Insider, ссылающегося на заслуживающие доверия источники, желание занять место Феттеля выразил и двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо.
Испанец покинул Формулу 1 в конце 2018 года, но прошедшей зимой объявил о намерении вернуться в сезоне-2021. Алонсо уже выступал за Ferrari с 2010-го по 2014-й годы. За это время он выиграл 11 гонок и трижды становился вторым в чемпионате.
Контракт Феттеля с Ferrari истекает в конце 2020 года. По слухам, в случае перехода Сайнса в Скудерии немец может занять его место в McLaren.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
СМИ: Алонсо хочет занять место Феттеля в Ferrari
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