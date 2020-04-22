Накануне в СМИ появились сообщения о том, что Себастьян Феттель не согласился с первыми предложениями Ferrari по новому контракту. Немец якобы даже назвал шуткой имеюшийся вариант заключения договора на один год с зарплатой в 12 млн евро. В связи с этим начали появляться слухи о том, кто мог бы заменить Феттеля в Маранелло.

Основными кандидатами по-прежнему считаются Даниэль Риккардо из Renault и Карлос Сайнс из McLaren. Однако, по данным издания F1-Insider, ссылающегося на заслуживающие доверия источники, желание занять место Феттеля выразил и двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо.

Испанец покинул Формулу 1 в конце 2018 года, но прошедшей зимой объявил о намерении вернуться в сезоне-2021. Алонсо уже выступал за Ferrari с 2010-го по 2014-й годы. За это время он выиграл 11 гонок и трижды становился вторым в чемпионате.

Контракт Феттеля с Ferrari истекает в конце 2020 года. По слухам, в случае перехода Сайнса в Скудерии немец может занять его место в McLaren.