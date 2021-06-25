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Формула 1 Новости

СМИ: Alfa Romeo пока не готова продлить контракт с Sauber

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Неизвестно, под каким брендом швейцарская команда поедет в 2022 году

СМИ: Alfa Romeo пока не готова продлить контракт с Sauber

На Гран При Штирии Alfa Romeo выступит в специальной ливрее в честь 111-летия бренда. Однако до сих пор неизвестно, останется ли команда в Формуле 1 на следующий год.

Сейчас под названием Alfa Romeo выступает команда Sauber. Но контракт сторон на сотрудничество истекает в конце 2021 года. По данным швейцарского издания Blick, итальянская марка еще не решила, продлевать ли соглашение. 

Также непонятно и то, останется ли в коллективе его руководитель Фредерик Вассер. Контракт итальянца продлевается ежемесячно и может быть без проблем расторгнут.

Кроме того, в Sauber-Alfa Romeo уже настроились на смену пилотов грядущей зимой. Дуэт Кими Райкконена и Антонио Джовинацци выступает за команду из Хинвила третий сезон подряд. Слухи о замене одного из них или обоих сразу ходят не первый год.

Alfa Romeo вернулась в Ф1 с собственным брендом в 2019 году. С тех пор команда дважды становилась восьмой в Кубке конструкторов. Сейчас она занимает ту же позицию.

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