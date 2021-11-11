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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Сменит ли Ферстаппен номер, став чемпионом? Вот ответ

Автор:
, главный редактор

Льюиса Хэмилтона «бонус» в виде единицы на бортах болида не особо интересовал. У его соперника другое мнение…

Сменит ли Ферстаппен номер, став чемпионом? Вот ответ

Введение в 2014 году правила, по которому за пилотом Формулы 1 на все время его выступлений в чемпионате закрепляется один стартовый номер, привело к отмене другого правила – в соответствии с которым действующий чемпион по сути был обязан выступать под номером 1. Теперь такой спортсмен может украсить свой болид единицей – а может продолжать гоняться под своим «обычным» номером.

В результате в течение последних 7-ми сезонов машину с номером 1 можно было постоянно видеть на трассе только в том самом 2014 году, когда эта цифра украшала машину Себастьяна Феттеля. Льюис Хэмилтон после каждого из 6-ти завоеванных с Mercedes титулов предпочитал сохранить номер 44, а Нико Росберг сразу после завоевания титула покинул чемпионат. Исключением стала первая тренировка Гран При Абу-Даби 2018 года – на нее уже обеспечивший себе очередной титул Хэмилтон выехал с номером 1 (но через несколько часов во второй тренировке вернулся к привычным цифрам).

В настоящий момент в общем зачете лидирует Макс Ферстаппен – причем за последние две гонки голландец смог оторваться от преследующего его Льюиса Хэмилитона на приличные по меркам 2021 года 19 очков. Неудивительно, что журналисты постепенно начинают готовиться к коронованию голландца – и задают пилоту вопросы на эту тему. В частности, перед Гран При Бразилии спортсмена спросили, планирует ли он, если станет чемпионом, использовать в 2022 году единицу – или сохранит верность номеру 33.

«Непременно это сделаю, – ответил Ферстаппен. – Как часто у нас есть возможность управлять машиной с первым номером? Опять же, это отличный вариант для сувенирки. Так что, это будет не просто приятно – это еще и логично!»

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«Отстал на два круга из-за бутылки!» Расселл не увидел проблем в гонке без питья
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