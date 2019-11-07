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Формула 1 / Новость

Смедли не поверил версии Бинотто о причинах проблем в США

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Смедли не поверил версии Бинотто о причинах проблем в США
Автор:
Соавтор: Кирилл Качнов
7 нояб. 2019 г., 07:26

Бывший инженер Williams и Ferrari, а ныне технический консультант Формулы 1 обратил внимание на то, что в потере Скудерией темпа в Остине вряд ли могли сыграть роль эксперименты с аэродинамической конфигурацией. Хотя именно так попытался представить ситуацию глава Ferrari.

На Гран При в Остине пилоты Ferrari показали худший результат после летнего перерыва – ни один из них не попал на подиум. По слухам в паддоке, которые озвучили даже некоторые гонщики, это связано с появлением новой технической директивы FIA. Она однозначно объявила незаконными решение, в использовании которых подозревают Скудерию – влияние на показания датчика расхода топлива с помощью электромагнитных сигналов.

В том числе благодаря мощности мотора Ferrari в течение всего сезона имели преимущество над соперниками по разгонной динамике и максимальной скорости, однако в США это преимущество куда-то исчезло. Появились предположения, что Ferrari прекратило использование упомянутого выше решения из-за появления технической директивы..

В Ferrari отрицали, что новые указания как-то повлияли на работу команды, а глава команды Маттиа Бинотто связал проблему с экспериментами по настройке машин.

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При этом Тойохару Танабе из Honda обратил внимание, что в Остине максимальная скорость Ferrari действительно оказалась ниже, чем раньше, и Red Bull каким-то образом была ближе к Скудерии. Однако японский специалист осторожно отметил, что пока не стоит судить, с чем это было связано – с изменившейся аэродинамикой или работой мотора.

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После Гран При США на телеканале Sky Sports вышла передача F1 Weekend Debrief, в которой технический консультант Ф1 Роб Смедли подтвердил слова Танабе об очевидной разнице в максимальной скорости: на это указывают GPS-данные, которые являются общедоступными. Инженер, раньше работавший в Ferrari и Williams, не стал делать окончательных выводов – но подверг сомнению слова Бинотто об экспериментах с аэродинамической конфигурацией машины.

«Если сравнить задние антикрылья на "Сузуке" и в Мехико, то разница очевидна, – сказал Смедли. – А вот конфигурация антикрыла в Мехико и в Остине выглядит одинаковой – я не вижу каких-то заметных различий.

Между тем, если команда действительно пыталась двигаться в направлении увеличения прижимной силы, то самым простым и очевидным способом добиться нужных сдвигов было именно изменение настроек заднего крыла».

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Фотограф: Джорджо Пиола

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Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Денис Буденков

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