Смедли: Mercedes еще может победить в чемпионате

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Две первые гонки Формулы 1 показали, что новый болид Mercedes является в лучшем случае третьим по скорости в чемпионате. Более того, в попытке его ускорить инженеры ошиблись с настройками для Льюиса Хэмилтона, из-за чего семикратный чемпион в Саудовской Аравии стал только десятым, уступив пилотам всех команд кроме Aston Martin и Williams.

По слухам, некоторые обновления Mercedes привезет уже в Австралию. Но даже если они не помогут, у команды еще есть время переломить ситуацию и стать лидером, уверен Роб Смедли – бывший сотрудник Ferrari и Williams, а ныне директор по сбору данных в Формуле 1.

«Mercedes первой должна будет признать, что они неверно истолковали новые правила, – сказал Смедли в интервью агентству Reuters. – В отличие от Ferrari, которая проделала идеальную работу, сравнявшись в скорости с Red Bull.

Однако я ожидаю, что в этом году перемены будут происходить быстрее, чем когда-либо прежде, так как у всех еще остается множество возможностей найти, что улучшить в своих машинах и как прибавить в скорости. Нынешние машины никак нельзя назвать зрелыми, они существенно изменятся к финалу сезона.

Собственно для того мы и внедряли новый технический регламент, чтобы разрушить прежний мировой порядок. Но теперь все решат обновления, и прежний порядок еще может быть восстановлен».