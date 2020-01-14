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Формула 1 / Новость

Смедли: Дела Williams могут пойти еще хуже

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Смедли: Дела Williams могут пойти еще хуже
Автор:
14 янв. 2020 г., 09:25

Коллектив из Гроу два года подряд становился последним в Формуле 1, а в сезоне-2019 набрал всего одно очко. Бывший инженер команды предположил, что ситуация может стать куда плачевнее.

Некогда доминирующая в чемпионате команда Williams, которая по-прежнему занимает второе место за всю историю по числу выигранных титулов в Формуле 1, не побеждала в гонках с 2012 года. А за последние два сезона британская команда набрала всего восемь баллов.

«Всегда можно придерживаться философии, что хуже быть уже не может, – цитирует Reuters Роба Смедли, который покинул Williams в конце 2018 года. – По своему опыту в Формуле 1 я знаю, что реальность такова: все может стать и еще хуже.

Можно предполагать, что ничего хуже, чем 2019-й, случиться уже не может. Но мы то же самое говорили и про 2018 год. И про 2017-й. Реальность такова, что 2020 год может оказаться еще плачевнее, чем 2019-й».

Смедли отметил, что подход Williams к Формуле 1 по принципу «мы гоночная команда, и мы существуем только для того, чтобы участвовать в гонках» больше не работает: «Да, можно сохранять независимость, но для этого нужен большой бюджет».

«Если кто-то думает, что можно быстро изменить ситуацию и из того положения, где находится Williams, внезапно вернуться в первую пятерку чемпионата, то они сильно заблуждаются», – добавил он.

И все же занимающий сейчас пост технического консультанта Формулы 1 британец признал, что испытывает большую привязанность к своей бывшей команде и по-прежнему болеет за нее.

«Теперь, будучи вне команды, я могу сохранять надежду. Но когда я работал с ними, просто надеяться я не хотел. Случай, на самом деле, трагический. Я принадлежу к тому поколению, которое еще помнит, как Williams выигрывала чемпионаты. Видеть такой спад, будучи болельщиком Ф1, действительно больно», – сказал Смедли.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Williams
Автор Денис Буденков

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