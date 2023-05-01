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Смазка помогла Aston Martin решить проблему с DRS в Баку

Восстановить подвижность плоскости заднего крыла удалось не слишком высокотехнологичным способом – но теперь необходимо найти постоянное решение

Мэтт Кью
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Смазка помогла Aston Martin решить проблему с DRS в Баку

Уик-энд на берегу Каспийского моря прошел для Фернандо Алонсо с Лэнсом Строллом под знаком постоянных неполадок в системе DRS. По словам гонщиком, из-за этого они теряли около 0,2 секунды на главной прямой бакинской трассы.

При этом проблема проявлялась в пятничной тренировке и обеих квалификационных сессиях. Ее причина оказалась в том, что спецификация заднего крыла с низким уровнем прижима из-за тряски на городском асфальте испытывала сильные вибрации, от которых подвижная плоскость открывалась не до конца.  

Однако команда нашла временную меру, которая позволила ощутимо снизить потеря. После того, как Алонсо финишировал в воскресенье четвертым, а Стролл стал седьмым, глава Aston Martin Майк Крак признался, что казалось достаточно просто как-следует очистить детали и использовать смазку.

«Я не готов в деталях рассказать, что мы сделали, но это, можно сказать, WD40, – объяснил он. – Машина уже была в режиме закрытого парка, так что с ней не так много можно было сделать. Мы постарались очистить все поверхности, проверить зазоры – все возможное.

Мы обратились за разрешением в FIA, и они охотно пошли нам навстречу. Мы даже смогли заменить один из элементов на машине Фернандо. 

Все это было сделано уже после обычных проверок. Дело в том, что мы прикладывали нагрузку к закрылку, когда он был неподвижен. После чего поменяли его из соображений безопасности».

Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23

Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Крак добавил, что неполадки с подвижной плоскостью не смогли скрыть главного – в Баку у AMR23 было недостаточно скорости. 

«DRS работала в спринте и главной гонке, а неполадки с ней мешали только на одной прямой, – объяснил люксембуржец. – Но анализ квалификации показал, что больше всего мы теряли на втором секторе. А там вообще нет зон DRS.

Так что прежде всего команда занималась этим. Но и вопрос с плоскостью тоже смогли решить. Наверное, можно было разобраться с DRS и быстрее, но в целом никакой драмы с этим не было».

Крак подтвердил, что доработанное крыло появится на машине уже в ближайший уик-энд в Майами. 

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