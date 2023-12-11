Слышали про скорый анонс этапа Ф1 в Мадриде? Объясняем, почему не все так просто

На прошлой неделе в гоночных СМИ начались активные спекуляции о том, что Формула 1 якобы со дня на день объявил о переезде Гран При Испании с барселонской трассы «Каталунья» в центр Мадрида. Якобы это должно произойти уже с 2026 года, а переговоры сторон близки к завершению.

Новой ареной гонки станут окрестности выставочного комплекса IFEMA на северо-востоке столицы поблизости от главного мадридского аэропорта «Барахас».

Трасса протяженностью 5 километров пройдет по окрестностям большого павильона, который одновременно станет паддоком и комплексом боксов.

Несмотря на то, что некоторые даже успели объявить эти планы свершившимся фактом, в FIA объяснили, что говорить о чем-то конкретном пока еще очень рано. Есть сразу несколько важных вопросов, которые необходимо решить, чтобы иметь возможность двигаться дальше.

Президент Королевского автоклуба Испании и глава Сената FIA Кармело Санс де Баррос рассказал, что был бы очень рад возвращению Формулы 1 в Мадрид – местная трасса «Харама» уже принимала Гран При с 1968 до 1981 года, – но для этого еще предстоит серьезно поработать.

«Испанская федерация с самого начала следит за происходящим, – объяснил он. – Когда появляются новые организаторы, которые хотят проводить в стране какие-то соревнования, надо всегда быть на связи с ними.

Но получила ли наша федерация какой-то проект, который можно изучить и проанализировать? На настоящий момент – нет».

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Выставочный комплекс IFEMA, который собирается принять Гран При Мадрида

Чиновник продолжил: «Только когда испанская федерация рассмотрит проект, признает его интересным и полноценным, придет время направлять его дальше – в FIA. Там занимаются омологацией. Когда речь идет о трассе, которая частично проходит по территории города, именно омологация и сертификация должны идти прежде всего.

Так как мы пока ничего не получали, то и в FIA они еще ничего не отправляли. Это значит, что никто в FIA не занимается этим вопросом. И, следовательно, никакого объявления в ближайшие дни точно не будет».

Как можно видеть, до реализации планов еще очень далеко. Чиновники отличаются собственным взглядом на вопросы, и включить гонку в календарь Ф1 через их голову и без соблюдения установленных процедур точно не выйдет.

Как объяснил де Баррос, в FIA готовы включиться в работу и содействовать реализации проекта, но не могут ничего сделать, не получив бумаги. Однако он добавил, что в этой истории можно увидеть политическую составляющую, что рискует осложнить дело.

«Я вижу очень много публикаций о том, что Мадрид надеется украсть гонку у Барселоны, что есть планы "похоронить каталонцев", – сказал испанец. – На мой взгляд, такая постановка вопроса некорректна. Все это, думаю, связано с политической ситуацией в стране, ведь Мадрид и Барселона традиционно соперничают во всем.

Не знаю, говорилось ли об этом официально, но могу рассказать, что именно этот фактор проявил себя в прошлом, когда мы пробовали заполучить в Мадрид Олимпиаду-2030 и потерпели поражение, так как неточно следовали процедурам.

Надеюсь, с гонкой Ф1 эта история не повторится. Мне бы очень хотелось видеть Гран При в Мадриде. К слову, если вы думаете, что это единственный подобный проект, то сильно заблуждаетесь. Я знаю еще как минимум о двух других».

Действующий контракт промоутеров Формулы 1 с организаторами испанского Гран При в Барселоне рассчитан до 2026 года включительно.