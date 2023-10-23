Формула 1 Гран При США
Новость

Слышали, как освистали Макса на подиуме в Остине? Оказалось, не все так просто

Не секрет, что доминирование одного пилота нравится далеко не всем поклонникам спорта. Но история, произошедшая на Гран При США, как рассказали местные репортеры, не похожа на другие

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
Опубликованная
Подиум: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки

Макс Ферстаппен за рулем Red Bull выиграл в нынешнем чемпионате Ф1 уже 15 Гран При из 18 состоявшихся. В минувшее воскресенье он подтвердил свой класс в столице Техаса – даже старт с шестого места и проблемы с тормозами не помешали голландцу победить в 50-й раз за карьеру. 

Когда он поднялся после финиша на вершину призового подиума, из толпы болельщиков стали доноситься свист и крики. Подобное поведение, более характерное для футбольных фанатов, редко можно встретить на Гран При. 

Впрочем, когда кто-то из пилотов начинает безоговорочно доминировать, самые радикальные поклонники порой выражают таким образом свое недовольство. Подобное поведение порой имело место в начале прошлого десятилетия, когда всех побеждал Себастьян Феттель. Чуть позже находились те, кто свистел в адрес Льюиса Хэмилтона. 

Как известно, у семикратного чемпиона множество болельщиков в США – и свист в Остине можно объяснить их недовольством, ведь Льюис в этот раз уступил Максу всего пару секунд. 

Однако, как выяснилось, главным объектом недовольства был вовсе не Ферстаппен. Свист прежде всего был адресован губернатору Техаса Грегу Эбботу, который награждал голландца. Чиновник чем-то прогневал своих избирателей, и крики недовольства звучали именно в его адрес. 

Репортеры NBC обратили внимание, что когда Макс выбрался из машины и давал интервью Дженсону Баттону, из толпы болельщиков звучали только приветственные выкрики. Но стоило пилоту оказаться на вершине подиума, как реакция стала уже иной.  

«Громкий свист на церемонии награждения был адресован не Ферстаппену, а губернатору Техаса, республиканцу Грегу Эбботу, который вручал ему трофей», – пишет издание. 

Макса спросили, как он относится к такому поведению болельщиков. Пилот ухмыльнулся и ответил, что его это совершенно не волнует, пока в руках кубок за победу. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость Чего добился бы Леклер при тактике с двумя пит-стопами? Вассер ответил
Следующая новость Что мировые СМИ написали о Гран При США
Александр Кабановский
Больше от
Александр Кабановский
Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем

Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем

Формула 1
Гран При Мексики

Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем

Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики

Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики

Формула 1
Гран При Мексики

Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики

Шварцман заменил Сайнса на Гран При Мексики. Пока только в четверг

Шварцман заменил Сайнса на Гран При Мексики. Пока только в четверг

Формула 1
Гран При Мексики

Шварцман заменил Сайнса на Гран При Мексики. Пока только в четверг Шварцман заменил Сайнса на Гран При Мексики. Пока только в четверг

Макс Ферстаппен
Больше от
Макс Ферстаппен
«Дело не в безопасности». Макс объяснил, зачем нанял телохранителей в Мехико

«Дело не в безопасности». Макс объяснил, зачем нанял телохранителей в Мехико

Формула 1
Гран При Мексики

«Дело не в безопасности». Макс объяснил, зачем нанял телохранителей в Мехико «Дело не в безопасности». Макс объяснил, зачем нанял телохранителей в Мехико

Берни виноват. Ветеран Ф1 рассказал, почему пилоты так много ругаются по радио

Берни виноват. Ветеран Ф1 рассказал, почему пилоты так много ругаются по радио

Формула 1
Гран При США

Берни виноват. Ветеран Ф1 рассказал, почему пилоты так много ругаются по радио Берни виноват. Ветеран Ф1 рассказал, почему пилоты так много ругаются по радио

Судью FIA удивили отношения Хэмилтона и Ферстаппена

Судью FIA удивили отношения Хэмилтона и Ферстаппена

Формула 1

Судью FIA удивили отношения Хэмилтона и Ферстаппена Судью FIA удивили отношения Хэмилтона и Ферстаппена

Red Bull Racing
Больше от
Red Bull Racing
Галерея: Перес проведет домашний Гран При в особом шлеме

Галерея: Перес проведет домашний Гран При в особом шлеме

Формула 1
Гран При Мексики

Галерея: Перес проведет домашний Гран При в особом шлеме Галерея: Перес проведет домашний Гран При в особом шлеме

Что мировые СМИ написали о Гран При США

Что мировые СМИ написали о Гран При США

Формула 1
Гран При США

Что мировые СМИ написали о Гран При США Что мировые СМИ написали о Гран При США

Red Bull первой среди команд Ф1 заменит двух пилотов на одном Гран При

Red Bull первой среди команд Ф1 заменит двух пилотов на одном Гран При

Формула 1
Гран При Абу-Даби

Red Bull первой среди команд Ф1 заменит двух пилотов на одном Гран При Red Bull первой среди команд Ф1 заменит двух пилотов на одном Гран При

Самое важное:

Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем

Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем

Цунода будет стартовать в Мексике последним после замены мотора

Цунода будет стартовать в Мексике последним после замены мотора

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Цунода будет стартовать в Мексике последним после замены мотора Цунода будет стартовать в Мексике последним после замены мотора

Технический брифинг: как команды Ф1 адаптировали технику для этапа в Мехико

Технический брифинг: как команды Ф1 адаптировали технику для этапа в Мехико

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Технический брифинг: как команды Ф1 адаптировали технику для этапа в Мехико Технический брифинг: как команды Ф1 адаптировали технику для этапа в Мехико

Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики

Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.