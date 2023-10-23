Слышали, как освистали Макса на подиуме в Остине? Оказалось, не все так просто
Не секрет, что доминирование одного пилота нравится далеко не всем поклонникам спорта. Но история, произошедшая на Гран При США, как рассказали местные репортеры, не похожа на другие
Макс Ферстаппен за рулем Red Bull выиграл в нынешнем чемпионате Ф1 уже 15 Гран При из 18 состоявшихся. В минувшее воскресенье он подтвердил свой класс в столице Техаса – даже старт с шестого места и проблемы с тормозами не помешали голландцу победить в 50-й раз за карьеру.
Когда он поднялся после финиша на вершину призового подиума, из толпы болельщиков стали доноситься свист и крики. Подобное поведение, более характерное для футбольных фанатов, редко можно встретить на Гран При.
Впрочем, когда кто-то из пилотов начинает безоговорочно доминировать, самые радикальные поклонники порой выражают таким образом свое недовольство. Подобное поведение порой имело место в начале прошлого десятилетия, когда всех побеждал Себастьян Феттель. Чуть позже находились те, кто свистел в адрес Льюиса Хэмилтона.
Как известно, у семикратного чемпиона множество болельщиков в США – и свист в Остине можно объяснить их недовольством, ведь Льюис в этот раз уступил Максу всего пару секунд.
Однако, как выяснилось, главным объектом недовольства был вовсе не Ферстаппен. Свист прежде всего был адресован губернатору Техаса Грегу Эбботу, который награждал голландца. Чиновник чем-то прогневал своих избирателей, и крики недовольства звучали именно в его адрес.
Репортеры NBC обратили внимание, что когда Макс выбрался из машины и давал интервью Дженсону Баттону, из толпы болельщиков звучали только приветственные выкрики. Но стоило пилоту оказаться на вершине подиума, как реакция стала уже иной.
«Громкий свист на церемонии награждения был адресован не Ферстаппену, а губернатору Техаса, республиканцу Грегу Эбботу, который вручал ему трофей», – пишет издание.
Макса спросили, как он относится к такому поведению болельщиков. Пилот ухмыльнулся и ответил, что его это совершенно не волнует, пока в руках кубок за победу.
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